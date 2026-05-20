Ancora divieti di balneazione a Genova: mare inquinato per 2 chilometri di costa nel Levante

Genova. Ancora divieti di balneazione sulle spiagge del Levante genovese, proprio mentre arrivano i primi giorni di caldo estivo. Lo stop ai tuffi a causa del mare inquinato riguarda in particolare la zona di Boccadasse e un ampio tratto di costa compreso tra Quinto e Nervi.

A seguito dei campionamenti eseguiti da Arpal del 19 maggio, su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, il vicesindaco Alessandro Terrile, ha firmato un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione che riguarda in particolare sei segmenti di litorale.

Il primo è quello denominato Boccadasse che va dal confine Est Bagni Nuovo Lido al civico 47 di via Capo di Santa Chiara.

Gli altri cinque sono tutti consecutivi e comprendono la zona tra il civico 25 di via Gianelli e il lato ovest del porticciolo di Nervi, abbracciando quindi tutta la zona di Quinto e Murcarolo.

Come da prassi, il divieto è stato emesso dopo il campionamento routinario eseguito da Arpal. Domani sono previsti nuovi rilievi per verificare se i livelli di batteri fecali in mare sono tornati sotto le soglie di pericolo per la salute.

Da quanto riferisce l’agenzia regionale, all’origine non ci sarebbero guasti o eventi particolari. Si tratta di una dinamica frequente in area urbana nei giorni che seguono mareggiate e forti piogge in grado di portare a valle residui depositati in alvei e condotte fognarie, fenomeni che si sono verificati entrambi di recente.