Anche Pieve Ligure aderisce alla Giornata nazionale contro l’omolesbobitransfobia

Pieve Ligure. Anche Pieve Ligure, che fa parte della rete READY, aderisce alla Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia.

L’amministrazione ha quindi organizzato un evento sabato 23 maggio alle 20.30 in cui Arcigay Genova presenterà i servizi dell’associazione e del Centro antidiscriminazione. Si prosegue con l’inaugurazione della panchina arcobaleno di Pieve Ligure e al termine la proiezione gratuita del film Milk, vincitore di due Oscar, che racconta la storia vera di Harvey Milk, (Sean Penn), attivista e primo uomo dichiaratamente gay ad essere eletto a una carica politica negli Stati Uniti nel 1977.

“Il Comune di Pieve Ligure – dichiara la sindaca Paola Negro – ha intrapreso da tempo un percorso per rafforzare le politiche di pari opportunità, inclusione, contrasto alle discriminazioni e promozione dei diritti”.

“L’adesione alla rete RE.A.DY – proseguono le consigliere Anna Banderali, delegata alle politiche giovanili e Gaia Bozzo, delegata alle politiche sociali – costituisce per le Pubbliche Amministrazioni regionali e locali l’opportunità di uno spazio di incontro e interscambio di esperienze e buone prassi per il riconoscimento e la promozione dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, transgender (Lgbt). Sono già due anni che celebriamo questa giornata, consapevoli che introdurre questi argomenti è certamente uno strumento per facilitare il dialogo anche fra le generazioni”.