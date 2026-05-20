  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Diritti

Anche Pieve Ligure aderisce alla Giornata nazionale contro l’omolesbobitransfobia

L'amministrazione ha organizzato un evento sabato 23 maggio alle 20.30

pieve ligure panorama

Pieve Ligure. Anche Pieve Ligure, che fa parte della rete READY, aderisce alla Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia.

L’amministrazione ha quindi organizzato un evento sabato 23 maggio alle 20.30 in cui Arcigay Genova presenterà i servizi dell’associazione e del Centro antidiscriminazione. Si prosegue con l’inaugurazione della panchina arcobaleno di Pieve Ligure e al termine la proiezione gratuita del film Milk, vincitore di due Oscar, che racconta la storia vera di Harvey Milk, (Sean Penn), attivista e primo uomo dichiaratamente gay ad essere eletto a una carica politica negli Stati Uniti nel 1977.

“Il Comune di Pieve Ligure – dichiara la sindaca Paola Negro – ha intrapreso da tempo un percorso per rafforzare le politiche di pari opportunità, inclusione, contrasto alle discriminazioni e promozione dei diritti”.

“L’adesione alla rete RE.A.DY – proseguono le consigliere Anna Banderali, delegata alle politiche giovanili e Gaia Bozzo, delegata alle politiche sociali – costituisce per le Pubbliche Amministrazioni regionali e locali l’opportunità di uno spazio di incontro e interscambio di esperienze e buone prassi per il riconoscimento e la promozione dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, transgender (Lgbt). Sono già due anni che celebriamo questa giornata, consapevoli che introdurre questi argomenti è certamente uno strumento per facilitare il dialogo anche fra le generazioni”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.