Amt, variazioni di percorso il 2 giugno per le fiere a Cornigliano e via Canevari

Genova. Amt comunica le variazioni di percorso dei bus il 2 giugno in occasione di due fiere a Cornigliano e in via Canevari e i giorni di chiusura anticipata della metropolitana per manutenzione.

Fiera di Cornigliano

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie di Cornigliano per consentire lo svolgimento dell’iniziativa “Ci vediamo a Cornigliano”, martedì 2 giugno, dalle ore 6.00 e fino al termine dell’evento, le linee 1 e 160 modificano il percorso come di seguito indicato.

Linea 1

Direzione Caricamento: i bus, giunti al termine di via Siffredi (fermata provvisoria prima di piazza Savio), proseguono per via Guido Rossa, lungomare Canepa, via Milano, via Chiesa (fermata provvisoria), lungomare Canepa, via Molteni e via Avio (fermata provvisoria), dove riprendono regolare percorso.

Direzione Voltri: i bus, giunti al termine di via Avio, proseguono per via Pacinotti, via Guido Rossa, piazza Savio, via Siffredi, dove riprendono regolare percorso.

Linea 160

Direzione via Cornigliano: i bus, giunti al termine di via Malaspina, proseguono per via Tonale, via dei Dominicani, via Tomaso, via Oneto, via Piana, via Cornigliano, via Dufour, dove effettuano regolare capolinea.

Direzione via dei Sessanta: regolare percorso.

Fiera di via Canevari

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Canevari per consentire lo svolgimento della “Fiera di inizio estate 2026”, martedì 2 giugno, dalle ore 06.30 alle ore 20.00 (o comunque fino al termine della manifestazione), le linee 13, 715, 725 e 728 modificano il percorso come di seguito indicato.

Direzione centro: i bus, dopo aver effettuato la fermata di via Bobbio all’intersezione con via Montaldo, proseguono per ponte Campanella, corso De Stefanis, corso Sardegna, piazza Giusti, ponte Castelfidardo, via Canevari, dove riprendono regolare percorso.

Direzione monte: percorso regolare.

Manutenzione metropolitana

Il piano settimanale di manutenzione serale della metropolitana prevede l’attività di pre-esercizio dei convogli già collaudati e la manutenzione dell’armamento ferroviario.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro. Nelle sere di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno le ultime partenze saranno alle ore 21.12 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

La chiusura serale anticipata della metro consente di avere a disposizione le giuste tempistiche per l’effettuazione dei lavori previsti e di svolgere in sicurezza, ovvero senza la circolazione dei treni, tutte le attività programmate.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).