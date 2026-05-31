Crisi Amt, i consumatori lanciano lo sciopero del biglietto per l’11 giugno: “Stufi di essere trattati così”

Genova. Le associazioni dei consumatori lanciano uno “sciopero generale del biglietto” per il trasporto pubblico a Genova. La data prescelta è lunedì 11 giugno: “Chiediamo di non esibire l’abbonamento o di non fare il biglietto per dare un segno forte dell’indisponibilità degli utenti a continuare a sopportare questa situazione senza nemmeno essere ascoltati“.

Un’iniziativa per certi versi clamorosa che arriva nei giorni in cui esplodono ancora i disagi legati alle corse saltate, sul servizio urbano ma soprattutto extraurbano, aggravate dai guasti ai sistemi di condizionamento che rendono invivibili – e dunque inservibili – molte vetture. Nel frattempo l’azienda non è ancora uscita dalla crisi e diversi fornitori non sono ancora disponibili a lavorare senza avere prima i pagamenti degli arretrati.

“Ora basta, siamo stufi che gli utenti siano trattati come le Cenerentola del trasporto pubblico quando invece sono i principali azionisti del servizio, concorrendovi per oltre 50 milioni di euro con abbonamenti e biglietti, ben più di quanto ha finora versato come quota azionarie il Comune di Genova”, dichiarano i presidenti delle associazioni genovesi Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Sportello del consumatore.

“Avevamo chiesto un incontro urgente al vicesindaco e al direttore generale Amt“, aggiungono. Ma le risposte “tardano ad arrivare“. Da qui nasce l’iniziativa di protesta sulla falsariga di quanto avvenuto già nel 2010 a Genova.

“I legali delle associazioni stanno predisponendo un esposto all’antitrust per politica commerciale scorretta da parte dell’azienda che non garantisce quanto previsto dal contratto di servizio e che chiediamo sia sanzionata come avvenne con l’Atac a Roma.

A chi ci accuserà di populismo, rispondiamo che, se dopo quasi un anno non si è ancora riusciti a garantire adeguati servizi di trasporto, significa non aver dato priorità ai problemi dei cittadini. Avevamo dato la nostra disponibilità a definire un accordo di rimodulazione degli orari in deroga al contratto di servizio, ma in una logica istituzionale che veda coinvolti tutti i soggetti primi fra tutte le organizzazioni dell’utenza”.

“In mancanza di tutto questo – continuano i consumatori – non ci resta che un’unica arma la disobbedienza civile che siamo pronti ad attuare sino a che non non saranno prese in considerazione le ragioni dell’utenza”.

A metà giugno i disagi dovrebbero parzialmente rientrare con l’entrata in vigore dell’orario estivo, primo banco di prova per recepire le indicazioni del piano di risanamento con l’obbligo di riorganizzare il servizio a seconda delle risorse effettivamente disponibili. Nel frattempo alcuni Comuni come Sant’Olcese si sono visti costretti ad affidare privatamente servizi di navette per garantire almeno le corse fondamentali per lavoratori e studenti.