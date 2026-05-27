Amiu, i sindacati alla sindaca: “Un futuro stabile per l’azienda? Apra un confronto”

Genova. I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fiadel chiedono alla sindaca di Genova Silvia Salis l’apertura di un confronto “vero” sul futuro di Amiu, la partecipata che si occupa della gestione dei rifiuti. Questo dopo che la stessa sindaca, in alcune interviste in occasione del primo anno di governo, ha dichiarato di volere “un futuro stabile” per l’azienda. Alcuni giorni fa, a Palazzo Tursi, sullo stesso tema, si erano presentati i sindacalisti di Usb.

“Quando inizierà un confronto vero con chi ogni giorno contribuisce direttamente al funzionamento dell’azienda? Si è parlato di impianti e partnership, ma nel frattempo l’azienda vive una forte precarietà gestionale e industriale che rischia di compromettere la qualità del servizio e la tenuta stessa della società”, si legge in una nota.

“I lavoratori non chiedono slogan, ma certezze per il futuro – proseguono Cgil, Cisl, Uil e Fiadel – anche se condivisibile, non è più accettabile attribuire le responsabilità a chi ha governato in passato: oggi servono scelte chiare, una visione concreta e l’avvio di un confronto serio, trasparente e costruttivo con le parti sociali”.

Cgil, Cisl, Uil e Fiadel anche in vista della prossima approvazione da parte del consiglio comunale della tassa sui rifiuti, ritengono “non più rinviabile la convocazione, da parte della Sindaca, di un incontro per affrontare nel merito questioni decisive quali il piano industriale, il ruolo dell’azienda nella chiusura del ciclo, le garanzie occupazionali, la sostenibilità economica, le carenze operative quotidiane e la definizione di una governance efficace”.

“Parlare di rilancio senza coinvolgere chi conosce le criticità rischia di trasformarsi nell’ennesima operazione mediatica. Nel frattempo, il personale lavora in condizioni difficili, con carichi di lavoro crescenti, emergenze continue e una pressione che aumenta con l’espansione del turismo. Lavoratrici e lavoratori si aspettano un cambio di passo concreto: non interventi straordinari limitati ai grandi eventi, ma una gestione stabile dell’ordinario, basata su assunzioni a copertura del turn over, metodi e mezzi di raccolta adeguati, logistica efficiente e valorizzazione del personale. Amiu non può vivere alla giornata”.