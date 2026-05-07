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Riciclo

Amiu e Sampdoria insieme durante l’Adunata degli Alpini: con 10 bottiglie uno sconto allo store

Una speciale iniziativa legata al progetto Recopet, unendo sostenibilità e passione sportiva

recopet ecocompattatore plastica

Genova. Tra una sfilata degli Alpini, una stretta di mano e le vie di Genova invase dalle penne nere, c’è spazio anche per un piccolo gesto concreto dedicato all’ambiente. In occasione dell’Adunata nazionale, Amiu Genova, Sampdoria e Corepla lanciano nei giorni della manifestazione una speciale iniziativa legata al progetto Recopet, unendo sostenibilità e passione sportiva.

Con 10 punti caricati sulla app Recopet, corrispondenti a 10 bottiglie in PET, si potrà ottenere il 10% di sconto presso SampCity, lo store ufficiale blucerchiato nel cuore di Genova, nelle giornate che vanno da venerdì 8 a domenica 10 maggio. Un modo semplice e immediato per trasformare un gesto quotidiano in una piccola azione di squadra. Perché la raccolta differenziata, soprattutto durante grandi eventi cittadini, funziona davvero quando ognuno fa la propria parte.

Sbloccando i punti si riceverà questo messaggio: “Premio sbloccato! Per te 10% di sconto su prodotti selezionati a SampCity, via XX Settembre. Siamo aperti tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:30. Ti aspettiamo!“.

L’iniziativa è promossa in coordinamento con U.C. Sampdoria, Corepla e Amiu Genova e accompagnerà le giornate del raduno con un messaggio semplice ma concreto: giocando di squadra, facciamo un assist all’ambiente.

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