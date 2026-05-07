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Protesta

Adunata degli alpini, il Tar gela gli ambulanti di via Tortosa e Terralba: sabato niente mercato

Il tribunale amministrativo ha rigettato la richiesta di sospensiva dell'ordinanza del Comune. Gli ambulanti di Aval nei giorni scorsi avevano avvertito: "Ci presenteremo comunque"

mercato via tortosa

Genova. La prima sezione del Tar Liguria ha respinto la richiesta di sospensiva legata al ricorso depositato da Aval, associazione venditori ambulanti liguri, contro l’applicazione dell’ordinanza del Comune che vieta lo svolgimento dei mercati mobili di via Tortosa e Terralba nella giornata di sabato 9 maggio nell’ambito delle misure di protezione civile legate all’Adunata nazionale degli alpini.

La sigla autonoma degli ambulanti, assistiti dagli avvocati Massimiliano Bombardi e Alessio Centanaro, nei giorni scorsi aveva dichiarato a gran voce la propria contrarietà alla sospensione dei mercati, diversamente da altre associazioni di categoria che avevano accettato un accordo con Tursi per l’organizzazione di un altri mercati in altre giornate a parziale risarcimento della giornata di lavoro persa.

Per i giudici del tribunale amministrativo, che hanno fissato l’udienza sul merito del ricorso al prossimo 5 giugno, “il pregiudizio lamentato dall’associazione ricorrente ha natura esclusivamente economica sostanziandosi nel mancati guadagni della giornata” e quindi “tale pregiudizio potrà eventualmente essere oggetto di risarcimento qualora siano riconoscuti i presupposti”.

Ancora, dichiarano i giudici, l’atto di sospensione dell’ordinanza “appare recessivo rispetto ai contrapposti interessi alla sicurezza e all’incolumità pubblica in relazione allo straordinario afflusso di persone indotto dalla manifestazione nazionale degli alpini”.

In occasione di una protesta portata anche in consiglio comunale, nei giorni scorsi, gli ambulanti di Aval avevano anche preannunciato di essere pronti a tutto e che avrebbero valutato di muoversi comunque verso i quartieri di San Fruttuoso e Marassi con i loro mezzi, nella mattinata di sabato.

Tra le motivazioni dell’ordinanza comunale, oltre alla gestione dei flussi in una zona critica rispetto al clou della manifestazione, anche la difficoltà che Amiu avrebbe a svolgere il consueto servizio di pulizia di cartoni e immondizia alla fine dei mercati.

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