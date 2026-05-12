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Ambientalisti in presidio a Tursi: “La giunta dia segnali chiari sulla cura e la tutela del verde”

Dopo la recente bagarre sui pini di corso Podestà, il Circolo Nuova Ecologia chiede "un chiaro segno di discontinuità" rispetto al passato

Generico maggio 2026

Genova. Presidio di un gruppo di ambientalisti davanti a palazzo Tursi martedì pomeriggio per chiedere “interventi urgenti e concreti” a tutela del verde cittadino.

Dopo la recente bagarre sui pini di corso Podestà – 38 sono stati messi sotto sequestro dalla procura dopo l’esposto presentato da Italia Nostra sul taglio – il Circolo Nuova Ecologia chiede “un chiaro segno di discontinuità nella gestione complessiva del verde, che ha dimostrato nel corso degli anni di non essere in grado di garantire i risultati necessari in termini di qualità, quantità, tempistica e sicurezza”.

“Il Comune di Genova nelle sue varie funzioni e Aster mantengono una prassi di lavoro che non produce quella cura, controllo, trasparenza e sicurezza che i cittadini aspettano da anni nella gestione del verde – sottolineano gli attivisti, che fuori da Tursi hanno diffuso volantini e appeso striscioni – La sindaca Salis e la sua giunta hanno dato qualche segnale positivo con alcune iniziative attese da tempo, ma non hanno ancora dimostrato concretamente di voler affrontare la questione, limitandosi a qualche aspetto tipicamente emergenziale”.

Generico maggio 2026

La richiesta è quella di definire “obiettivi concreti e misurabili sulla gestione delle risorse per il verde (finanziarie, tecniche e organizzative) da ottenere anche attraverso un più efficace coordinamento tra i vari assessorati”.

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