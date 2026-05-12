Ambientalisti in presidio a Tursi: “La giunta dia segnali chiari sulla cura e la tutela del verde”

Genova. Presidio di un gruppo di ambientalisti davanti a palazzo Tursi martedì pomeriggio per chiedere “interventi urgenti e concreti” a tutela del verde cittadino.

Dopo la recente bagarre sui pini di corso Podestà – 38 sono stati messi sotto sequestro dalla procura dopo l’esposto presentato da Italia Nostra sul taglio – il Circolo Nuova Ecologia chiede “un chiaro segno di discontinuità nella gestione complessiva del verde, che ha dimostrato nel corso degli anni di non essere in grado di garantire i risultati necessari in termini di qualità, quantità, tempistica e sicurezza”.

“Il Comune di Genova nelle sue varie funzioni e Aster mantengono una prassi di lavoro che non produce quella cura, controllo, trasparenza e sicurezza che i cittadini aspettano da anni nella gestione del verde – sottolineano gli attivisti, che fuori da Tursi hanno diffuso volantini e appeso striscioni – La sindaca Salis e la sua giunta hanno dato qualche segnale positivo con alcune iniziative attese da tempo, ma non hanno ancora dimostrato concretamente di voler affrontare la questione, limitandosi a qualche aspetto tipicamente emergenziale”.

La richiesta è quella di definire “obiettivi concreti e misurabili sulla gestione delle risorse per il verde (finanziarie, tecniche e organizzative) da ottenere anche attraverso un più efficace coordinamento tra i vari assessorati”.