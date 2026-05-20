Altraonda Festival, il 29 luglio al Porto Antico va in scena all’alba il concerto di Cosmo

Genova. Un vero e proprio viaggio sonoro che accompagna il pubblico dal risveglio all’inizio della giornata. Mercoledì 29 luglio 2026, dalle ore 7 alle 11, alla Axpo Arena del Mare al Porto Antico di Genova fa tappa il nuovo tour di concerti matinée di Cosmo.

L’appuntamento si inserisce nella giornata conclusiva della seconda edizione di Altraonda Festival, che vedrà susseguirsi live e dj set per tutto il giorno, dalle prime ore del mattino fino alla sera, momento in cui è già in programma il concerto della nuova stella dell’elettronica okgiorgio. Altri artisti saranno svelati nelle prossime settimane.

I biglietti validi per l’intera giornata di mercoledì 29 luglio sono già disponibili su Ticketone al link: https://www.ticketone.it/event/okgiorgio-arena-mare-area-porto-antico-21471688/. I biglietti già acquistati per il live di okgiorgio sono validi anche per quello di Cosmo.

Dopo anni di sperimentazioni live che hanno ridefinito il rapporto tra musica, spazio e pubblico – dal Cosmotrain e i tram di Cosmotronic fino ai concerti party di oltre otto ore, dal Forum di Milano alle grandi Feste dell’Amore – Cosmo annuncia nuovi appuntamenti dal vivo, ancora una volta in un formato inedito: i concerti matinée. Un tour estivo, prodotto da DNA concerti, pensato per le ore del mattino, che trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio sonoro dal risveglio all’inizio della giornata. Un live diverso dal classico serale, capace di aprire nuove possibilità di ascolto e condivisione.

Cosmo porterà dal vivo le canzoni del nuovo album “La fonte” – uscito venerdì 17 aprile 2026 per Columbia Records – Sony Music Italy/42Records, anticipato dal singolo “Ciao” – oltre ai brani del suo repertorio in una veste rinnovata, costruendo un percorso musicale che accompagna il pubblico in modo graduale, tra atmosfere dilatate e momenti di energia.

Fanno parte della seconda edizione di Altraonda Festival anche i concerti di Fiorella Mannoia (sabato 27 e domenica 28 giugno 2026), Bresh “Mare Nostrum” (mercoledì 1, venerdì 3, sabato 4, domenica 5 luglio 2026), Negramaro (sabato 11 luglio 2026), Asco (domenica 12 luglio 2026), Kid Yugi (lunedì 13 luglio 2026), Litfiba (martedì 14 luglio 2026), Frah Quintale (mercoledì 15 luglio 2026), Ex-Otago (giovedì 16 luglio 2026), Mannarino (venerdì 17 luglio), Sayf “Santissima Fest” (sabato 18 luglio), Emma (domenica 19 luglio 2026).