Alpini, piazza della Vittoria divisa in due per il villaggio: proteste tra i commercianti “ingabbiati”

Genova. Parcheggi temporaneamente eliminati, traffico rivoluzionato e un po’ di malcontento per la schiera di griglie e paratie che “rinchiude” parte dei portici. In piazza della Vittoria sono entrati nel vivo i lavori per l’allestimento del villaggio degli Alpini in vista dell’adunata nazionale dell’8, 9 e 10 maggio, ma la prospettiva è diversa a seconda del lato della piazza.

Il lato che dà su via XX Settembre, infatti, è libero da impalcature e griglie e affaccia direttamente sugli stand del villaggio, mentre quello opposto è “ingabbiato” dietro l’area adibita a docce e attendamenti dei partecipanti all’adunata: “Abbiamo inviato una mail al Comune per chiedere spiegazioni sul tema sicurezza. I nostri clienti non hanno vie di fuga dirette, e noi ci ritroviamo completamente nascosti – sottolinea la titolare dell’Ade Caffè – Ci siamo attrezzati ovviamente, e siamo contenti, ma l’allestimento lascia molto a desiderare”.

Anche l’attività di fianco, l’hamburgeria Moucca, è nascosta da griglie e striscioni: “Siamo contenti, ma ci chiediamo perché da questo lato della piazza è stata riservata una visibilità così scarsa alle attività che servono cibo e bevande – riflette la titolare Chiara – Questo evento è molto grande e importante, avremmo voluto sfruttarlo al massimo. Invece siamo in gabbia”. Ma si sono preparati per l’afflusso di clienti? “Abbiamo comprato di tutto, siamo pronti. Speriamo bene”.

Dall’altra parte della piazza, come detto, la vista è decisamente più aperta, e il bar Parador si è attrezzato: un grande striscione dà il benvenuto agli Alpini, annunciando la vendita di birra e panini. A partire dalle 17 di giovedì 7 maggio e sino alle 23 di domenica 10 sarà istituita la grande area pedonale che da piazza della Vittoria si estende a via Cadorna e via San Vincenzo nel tratto tra via Fiume e via Vincenzo Ricci. In piazza della Vittoria sarà inoltre vietato parcheggiare dalle 21 di sabato 9 maggio.

Una seconda area pedonale prevede il divieto di circolazione e di sosta a partire dalle 17 di sabato 9 maggio e fino alle 23 di domenica in corso Aurelio Saffi, corso Quadrio, via Turati, via della Mercanzia, via Foscolo, via San Vincenzo, piazza Verdi per estendersi sino alla Foce, coinvolgendo corso Buenos Aires, tra via Brigata Bisagno e piazza Borgo Pila, piazza Borgo Pila e parte di via Smirne.