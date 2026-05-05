Alpini, 42 treni straordinari nel fine settimana. Canalizzazione dei flussi a Brignole: “Comprate i biglietti prima”

Genova. In occasione dell’Adunata degli Alpini a Genova, il Gruppo FS, in accordo con le Regioni Liguria e Piemonte comunicati di aver predisposto 42 treni straordinari e potenzia i servizi per agevolare gli spostamenti dei partecipanti nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio. L’offerta aggiuntiva metterà a disposizione circa 43.000 posti in più, integrandosi con la normale programmazione dei treni regionali e a lunga percorrenza.

L’offerta del Regionale di Trenitalia nell’area metropolitana prevista dal lunedì al venerdì sarà estesa alle giornate di sabato e domenica con treni aggiuntivi ogni giorno a cui si aggiungono 5 collegamenti straordinari per ciascuna notte tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica: uno alle 00.15 per Sestri Levante e 4 in partenza all’1.00 circa per Sestri Levante, Savona, Arquata Scrivia e Acqui Terme. Inoltre per i flussi da e per il Piemonte 4 treni si aggiungeranno all’offerta ordinaria offrendo sabato e domenica un collegamento da Torino in direzione Genova al mattino e uno di rientro la sera in partenza dal capoluogo ligure alle ore 19.55. In allegato il dettaglio dell’offerta straordinaria.

Nelle principali stazioni cittadine, in particolare Genova Brignole e Genova Piazza Principe, nei tre giorni saranno predisposti da Trenitalia presidi straordinari di assistenza, con 70 persone impiegate suddivise in 150 turni di presenziamento (80 straordinari per l’evento), riconoscibili dalla pettorina rossa, dedicate a fornire informazioni ai viaggiatori e a contribuire alla gestione dei flussi in arrivo e in partenza, insieme al personale di RFI e FS Security che assicura il raccordo con le Istituzioni, le Forze dell’Ordine e le strutture dedicate alla sicurezza. Potenziato anche il personale presente nella sala operativa di controllo di Genova Teglia per garantire una gestione immediata di eventuali criticità di circolazione che si potrebbero verificare.

Per agevolare il deflusso nel pomeriggio della giornata di domenica nella stazione di Genova Brignole saranno adottate misure di gestione e canalizzazione dei flussi con percorsi dedicati, indicazioni ai varchi e ai binari, secondo le disposizioni operative in vigore nelle giornate dell’evento. Per i viaggiatori diretti verso le destinazioni sulle direttrici Milano, Torino e Ponente ligure, si consiglia di utilizzare la stazione di Genova Piazza Principe; per le destinazioni nel nodo di Genova e nel Levante ligure, si consiglia invece la stazione di Genova Brignole.

“Considerati l’elevato numero di partecipanti previsto, la limitazione della viabilità e della sosta in città durante l’Adunata, il treno rappresenta una soluzione comoda per raggiungere Genova e muoversi in modo sostenibile, riducendo traffico e tempi di ricerca parcheggio. Per evitare code è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno – si legge nella nota di Trenitalia – l’azienda promuove una mobilità sempre più sostenibile, mettendo a disposizione dei suoi clienti l’acquisto del biglietto in modalità digitale su sito, APP e biglietteria, riducendo così l’uso della carta. L’offerta complessiva delle giornate dell’evento, inclusi i treni straordinari, è consultabile e acquistabile su tutti i canali”

“Come assessorato ai Trasporti ci siamo impegnati per contribuire alla buona riuscita dell’Adunata qui a Genova – spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. Gli Alpini rappresentano la nostra storia, ma anche il nostro presente e il nostro futuro grazie a tutte le attività che quotidianamente svolgono. Ci aspettiamo migliaia di persone, appassionati e turisti nel weekend e credo che questi 38 treni straordinari siano davvero un’ottima risposta e un buon biglietto da visita per il nostro territorio. Convogli a cui andranno a sommarsi, grazie alla collaborazione con Regione Piemonte, 4 treni extra tra Genova e Torino, due per sabato e due per domenica, rispettivamente al mattino e al rientro in serata. In questi mesi abbiamo condiviso un percorso con gli stessi Alpini, Trenitalia e RFI, che ci ha portato alla definizione di questo maxipiano che raccoglie tutte le richieste ricevute dagli organizzatori e certamente incentiverà la mobilità su ferro evitando un utilizzo smodato delle automobili. All’aumento dei treni corrisponderà un considerevole potenziamento del personale per l’assistenza con i dipendenti Trenitalia, RFI e FS Security che faranno turni straordinari appositamente per l’evento. Affianchiamo, dunque, all’importante lavoro di potenziamento in corso su tutta la linea ligure una programmazione che dimostra impegno e prontezza di fronte a eventi di portata nazionale”.