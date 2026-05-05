Tende, gazebo e wc chimico abusivi alla Foce, la polizia locale sgombera gli alpini

Genova. Tende da campeggio, un gazebo e persino un wc chimico: si erano organizzati a puntino gli alpini che nella giornata di ieri, lunedì, avevano allestito un piccolo accampamento in via Cecchi, alla Foce. Peccato che nulla di tutto quello fosse autorizzato.

Tempo che le immagini del campo circolassero sui social che la polizia locale di Genova, verificata la situazione, hanno fatto sgomberare l’area. Occupazione abusiva di suolo pubblico, la contravvenzione contestata.

Le prime penne nere si stanno già muovendo per la città ma l’invasione è appena iniziata: per la 97esima adunata nazionale degli alpini, in questa settimana, sono attese a Genova fino 400mila persone. Si parla di presenze, quindi la cifra complessiva, nel concreto, potrebbe essere più bassa, ma su una popolazione di circa 566mila abitanti l’impatto sarà comunque importante.

“È anche per evitare situazioni come questa che abbiamo dovuto prendere la decisione di chiudere gran parte dei parchi cittadini”, ha detto la consigliera comunale Vittoria Canessa Cerchi, delegata all’organizzazione dell’adunata nazionale degli alpini.