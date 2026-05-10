  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Giornata clou

Adunata alpini, è il giorno della grande sfilata: il programma e il percorso fotogallery

Le penne nere delle varie sezioni sfileranno tra via Roma, via XX Settembre, via Brigata Liguria, via Diaz, per sciogliersi poi in corso Torino, una manifestazione che durerà in tutto 10 ore

Inaugurazione cittadella Alpini

Genova. Si avvia verso la conclusione la 97esima adunata degli alpini: dopo 48 ore di festa, canti, balli, la pacifica “invasione” delle penne nere culmina nel capoluogo ligure con la tradizionale sfilata che le porterà tutte in strada, accompagnate da bande e fanfare.

Alla sfilata partecipano solo gli iscritti all’Associazione Nazionale Alpini, che vengono divisi per sezioni Ana d’appartenenza: i primi a sfilare sono gli alpini delle sezioni all’estero, poi quelli provenienti dalle regioni più distanti dalla Liguria, gli ultimi quelli della sezione ospitante. Il cosiddetto “ammassamento” è previsto per le 8 in vari punti del centro, da piazza Corvetto all’acquaiola passando per corso Podestà, via Corsica, via Alessi, via Ilva e piazza Carignano.

Gli alpini delle varie sezioni sfileranno tra via Roma, via XX Settembre, via Brigata Liguria, via Diaz, per sciogliersi poi in corso Torino. In piazza della Vittoria è stato invece allestito il palco dove, alle 9.15, si terrà il discorso delle autorità.

Al termine della sfilata si terrà il passaggio della stecca a Brescia, che ospiterà la prossima adunata, e l’ammainabandiera che segna la fine dell’evento.

Cronaca della seconda giornata di festa

Si stima che a Genova, per l’adunata, siano siano arrivati tra i 350 ee 400mil alpini, contando anchee le famiglie e gli amici che li accompagnano.  Le immagini dei caruggi invasi di penne nere e dello sciamare di decine di migliaia di persone in via San Lorenzo o nella pedonalizzata via XX Settembre sono impressionanti, destinate a diventare storichee.

Adunata alpini, secondo giorno
guarda tutte le foto
23
  • Adunata alpini, secondo giorno
  • Adunata alpini, secondo giorno
  • Adunata alpini, secondo giorno
Adunata nazionale degli Alpini a Genova, le foto della seconda giornata

Molto di loro sono arrivati sabato mattina, con i camper, con i pullman (450 quelli arrivati stamani) o in treno per non perdere il clou della festa, gli ultimi hanno raggiunto la città sabato sera. Il saluto alla Vespucci prima della partenza (dove il ministro della Difesa Guido Crosetto è tornato sulla questione delle molestie), il lancio dei paracadutisti. i cori in strada e le fanfare hanno anticipato la grande sfilata che durerà in tutto dieci ore.

Parata degli alpini, l’ordine di sfilamento

Primo settore A, presumibile inizio sfilamento ore 9:00

  • Prima fanfara militare
  • Reparti alpini in armi con bandiere
  • Ufficiali e sottufficiali delle Truppe Alpine in servizio
  • Gonfalone città di Genova decorato da Medaglia d’oro al V.M.
  • Gonfalone Provincia di Genova
  • Gonfalone Regione Liguria
  • Gonfaloni vari Comuni
  • Autorità
  • Gonfalone Guardia Forestale
  • Nastro Azzurro
  • Unione Nazionale Reduci di Russia
  • Rappresentanza Croce Nera
  • Banda della Croce Rossa
  • Croce Rossa Militare Italiana
  • Rappresentanza Crocerossine
  • Labari Associazioni d’arma
  • Rievocatori storici
  • Portatrici carniche
  • Campi scuola
  • Rappresentanza atleti paralimpici alpini

Primo settore B

  • Seconda fanfara militare
  • Picchetto militare in armi
  • Labaro Ana con Consiglio direttivo nazionale
  • Alpini decorati, mutilati e invalidi su automezzi
  • Premio fedeltà alla montagna
  • Striscione Alpiniadi
  • Operazione Albatros
  • Cappello alpino del gen. Graziano
  • Operazione Airone Zako 1991 in Iraq
  • Rappresentanza equipaggio Nave Alpino
  • Rappresentanza Protezione Civile con mezzi
  • Rappresentanza Sanità Alpina
  • Rappresentanza Ausiliari Grandi Eventi
  • International Federation of Mountain Soldiers

Secondo settore, presumibile inizio sfilamento ore 9:20

  • Alpini di Zara-Fiume-Pola
  • Sezioni all’estero: Sud Africa – Argentina – Australia – Brasile – Canada – California – New York – Cile – Uruguay – Spagna – Belgio – Lussemburgo – Scozia – Gran Bretagna – Nordica – Germania – Danubiana – Slovacchia – Svizzera – Francia

Terzo settore, presumibile inizio sfilamento ore 9:40

  • Protezione Civile 4° Raggruppamento
  • Centro, Sud e isole: Sicilia – Sardegna – Napoli, Campania e Calabria – Bari, Puglia e Basilicata – Molise – Latina – Roma – Abruzzi – Marche – Massa Carrara Alpi Apuane – Pisa-Lucca-Livorno – Firenze

Quarto settore, presumibile inizio sfilamento ore 10:30

  • Protezione Civile 3° Raggruppamento
  • Friuli Venezia Giulia: Trieste – Gorizia – Carnica – Gemona – Cividale – Udine – Palmanova – Pordenone
  • Trentino Alto Adige: Alto Adige-Bolzano – Trento
  • Veneto: Cadore – Belluno – Feltre – Valdobbiadene – Vittorio Veneto – Conegliano – Treviso – Venezia – Padova – “Monte Ortigara” Asiago – “Monte Grappa” Bassano del Grappa – Marostica – Valdagno – Vicenza “Monte Pasubio” – Verona

Quinto settore, presumibile inizio sfilamento ore 13:30

  • Protezione Civile 2° Raggruppamento
  • Lombardia: Valtellinese – Colico – Vallecamonica – Salò “Monte Suello” – Brescia – Luino – Lecco – Varese – Como – Bergamo – Monza – Milano – Cremona Mantova – Pavia
  • Emilia Romagna: Bolognese Romagnola – Modena – Reggio Emilia – Parma – Piacenza

Sesto settore, presumibile inizio sfilamento ore 16:00

  • Protezione Civile 1° Raggruppamento
  • Valle d’Aosta: Aosta
  • Piemonte: Domodossola – Intra – Biella – Valsesiana – Ivrea – Omegna – Val Susa – Pinerolo – Torino – Saluzzo – Cuneo – Mondovì – Ceva – Novara – Vercelli – Asti – Casale Monferrato – Acqui Terme – Alessandria
  • Liguria: La Spezia – Imperia – Savona.

Settimo settore, presumibile inizio sfilamento ore 18:30

  • Genova
  • Gonfalone della città di Brescia
  • Vessillo sezionale di Brescia con Consiglio direttivo sezionale
  • Striscione “Arrivederci a Brescia nel 2027”
  • Gruppo di 154 bandiere
  • Rappresentanza Ausiliari Grandi Eventi
Più informazioni
leggi anche
Adunata alpini, secondo giorno
Seconda giornata
Alpini a Genova, strade e piazze gremite di penne nere. Bucci: “Impatto per 130 milioni di euro”
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.