Genova. Si avvia verso la conclusione la 97esima adunata degli alpini: dopo 48 ore di festa, canti, balli, la pacifica “invasione” delle penne nere culmina nel capoluogo ligure con la tradizionale sfilata che le porterà tutte in strada, accompagnate da bande e fanfare.
Alla sfilata partecipano solo gli iscritti all’Associazione Nazionale Alpini, che vengono divisi per sezioni Ana d’appartenenza: i primi a sfilare sono gli alpini delle sezioni all’estero, poi quelli provenienti dalle regioni più distanti dalla Liguria, gli ultimi quelli della sezione ospitante. Il cosiddetto “ammassamento” è previsto per le 8 in vari punti del centro, da piazza Corvetto all’acquaiola passando per corso Podestà, via Corsica, via Alessi, via Ilva e piazza Carignano.
Gli alpini delle varie sezioni sfileranno tra via Roma, via XX Settembre, via Brigata Liguria, via Diaz, per sciogliersi poi in corso Torino. In piazza della Vittoria è stato invece allestito il palco dove, alle 9.15, si terrà il discorso delle autorità.
Al termine della sfilata si terrà il passaggio della stecca a Brescia, che ospiterà la prossima adunata, e l’ammainabandiera che segna la fine dell’evento.
Cronaca della seconda giornata di festa
Si stima che a Genova, per l’adunata, siano siano arrivati tra i 350 ee 400mil alpini, contando anchee le famiglie e gli amici che li accompagnano. Le immagini dei caruggi invasi di penne nere e dello sciamare di decine di migliaia di persone in via San Lorenzo o nella pedonalizzata via XX Settembre sono impressionanti, destinate a diventare storichee.
Molto di loro sono arrivati sabato mattina, con i camper, con i pullman (450 quelli arrivati stamani) o in treno per non perdere il clou della festa, gli ultimi hanno raggiunto la città sabato sera. Il saluto alla Vespucci prima della partenza (dove il ministro della Difesa Guido Crosetto è tornato sulla questione delle molestie), il lancio dei paracadutisti. i cori in strada e le fanfare hanno anticipato la grande sfilata che durerà in tutto dieci ore.
Parata degli alpini, l’ordine di sfilamento
Primo settore A, presumibile inizio sfilamento ore 9:00
- Prima fanfara militare
- Reparti alpini in armi con bandiere
- Ufficiali e sottufficiali delle Truppe Alpine in servizio
- Gonfalone città di Genova decorato da Medaglia d’oro al V.M.
- Gonfalone Provincia di Genova
- Gonfalone Regione Liguria
- Gonfaloni vari Comuni
- Autorità
- Gonfalone Guardia Forestale
- Nastro Azzurro
- Unione Nazionale Reduci di Russia
- Rappresentanza Croce Nera
- Banda della Croce Rossa
- Croce Rossa Militare Italiana
- Rappresentanza Crocerossine
- Labari Associazioni d’arma
- Rievocatori storici
- Portatrici carniche
- Campi scuola
- Rappresentanza atleti paralimpici alpini
Primo settore B
- Seconda fanfara militare
- Picchetto militare in armi
- Labaro Ana con Consiglio direttivo nazionale
- Alpini decorati, mutilati e invalidi su automezzi
- Premio fedeltà alla montagna
- Striscione Alpiniadi
- Operazione Albatros
- Cappello alpino del gen. Graziano
- Operazione Airone Zako 1991 in Iraq
- Rappresentanza equipaggio Nave Alpino
- Rappresentanza Protezione Civile con mezzi
- Rappresentanza Sanità Alpina
- Rappresentanza Ausiliari Grandi Eventi
- International Federation of Mountain Soldiers
Secondo settore, presumibile inizio sfilamento ore 9:20
- Alpini di Zara-Fiume-Pola
- Sezioni all’estero: Sud Africa – Argentina – Australia – Brasile – Canada – California – New York – Cile – Uruguay – Spagna – Belgio – Lussemburgo – Scozia – Gran Bretagna – Nordica – Germania – Danubiana – Slovacchia – Svizzera – Francia
Terzo settore, presumibile inizio sfilamento ore 9:40
- Protezione Civile 4° Raggruppamento
- Centro, Sud e isole: Sicilia – Sardegna – Napoli, Campania e Calabria – Bari, Puglia e Basilicata – Molise – Latina – Roma – Abruzzi – Marche – Massa Carrara Alpi Apuane – Pisa-Lucca-Livorno – Firenze
Quarto settore, presumibile inizio sfilamento ore 10:30
- Protezione Civile 3° Raggruppamento
- Friuli Venezia Giulia: Trieste – Gorizia – Carnica – Gemona – Cividale – Udine – Palmanova – Pordenone
- Trentino Alto Adige: Alto Adige-Bolzano – Trento
- Veneto: Cadore – Belluno – Feltre – Valdobbiadene – Vittorio Veneto – Conegliano – Treviso – Venezia – Padova – “Monte Ortigara” Asiago – “Monte Grappa” Bassano del Grappa – Marostica – Valdagno – Vicenza “Monte Pasubio” – Verona
Quinto settore, presumibile inizio sfilamento ore 13:30
- Protezione Civile 2° Raggruppamento
- Lombardia: Valtellinese – Colico – Vallecamonica – Salò “Monte Suello” – Brescia – Luino – Lecco – Varese – Como – Bergamo – Monza – Milano – Cremona Mantova – Pavia
- Emilia Romagna: Bolognese Romagnola – Modena – Reggio Emilia – Parma – Piacenza
Sesto settore, presumibile inizio sfilamento ore 16:00
- Protezione Civile 1° Raggruppamento
- Valle d’Aosta: Aosta
- Piemonte: Domodossola – Intra – Biella – Valsesiana – Ivrea – Omegna – Val Susa – Pinerolo – Torino – Saluzzo – Cuneo – Mondovì – Ceva – Novara – Vercelli – Asti – Casale Monferrato – Acqui Terme – Alessandria
- Liguria: La Spezia – Imperia – Savona.
Settimo settore, presumibile inizio sfilamento ore 18:30
- Genova
- Gonfalone della città di Brescia
- Vessillo sezionale di Brescia con Consiglio direttivo sezionale
- Striscione “Arrivederci a Brescia nel 2027”
- Gruppo di 154 bandiere
- Rappresentanza Ausiliari Grandi Eventi