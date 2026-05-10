Genova. Si avvia verso la conclusione la 97esima adunata degli alpini: dopo 48 ore di festa, canti, balli, la pacifica “invasione” delle penne nere culmina nel capoluogo ligure con la tradizionale sfilata che le porterà tutte in strada, accompagnate da bande e fanfare.

Alla sfilata partecipano solo gli iscritti all’Associazione Nazionale Alpini, che vengono divisi per sezioni Ana d’appartenenza: i primi a sfilare sono gli alpini delle sezioni all’estero, poi quelli provenienti dalle regioni più distanti dalla Liguria, gli ultimi quelli della sezione ospitante. Il cosiddetto “ammassamento” è previsto per le 8 in vari punti del centro, da piazza Corvetto all’acquaiola passando per corso Podestà, via Corsica, via Alessi, via Ilva e piazza Carignano.

Gli alpini delle varie sezioni sfileranno tra via Roma, via XX Settembre, via Brigata Liguria, via Diaz, per sciogliersi poi in corso Torino. In piazza della Vittoria è stato invece allestito il palco dove, alle 9.15, si terrà il discorso delle autorità.



Al termine della sfilata si terrà il passaggio della stecca a Brescia, che ospiterà la prossima adunata, e l’ammainabandiera che segna la fine dell’evento.

Cronaca della seconda giornata di festa

Si stima che a Genova, per l’adunata, siano siano arrivati tra i 350 ee 400mil alpini, contando anchee le famiglie e gli amici che li accompagnano. Le immagini dei caruggi invasi di penne nere e dello sciamare di decine di migliaia di persone in via San Lorenzo o nella pedonalizzata via XX Settembre sono impressionanti, destinate a diventare storichee.

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Adunata nazionale degli Alpini a Genova, le foto della seconda giornata

Molto di loro sono arrivati sabato mattina, con i camper, con i pullman (450 quelli arrivati stamani) o in treno per non perdere il clou della festa, gli ultimi hanno raggiunto la città sabato sera. Il saluto alla Vespucci prima della partenza (dove il ministro della Difesa Guido Crosetto è tornato sulla questione delle molestie), il lancio dei paracadutisti. i cori in strada e le fanfare hanno anticipato la grande sfilata che durerà in tutto dieci ore.

Parata degli alpini, l’ordine di sfilamento

Primo settore A, presumibile inizio sfilamento ore 9:00

Prima fanfara militare

Reparti alpini in armi con bandiere

Ufficiali e sottufficiali delle Truppe Alpine in servizio

Gonfalone città di Genova decorato da Medaglia d’oro al V.M.

Gonfalone Provincia di Genova

Gonfalone Regione Liguria

Gonfaloni vari Comuni

Autorità

Gonfalone Guardia Forestale

Nastro Azzurro

Unione Nazionale Reduci di Russia

Rappresentanza Croce Nera

Banda della Croce Rossa

Croce Rossa Militare Italiana

Rappresentanza Crocerossine

Labari Associazioni d’arma

Rievocatori storici

Portatrici carniche

Campi scuola

Rappresentanza atleti paralimpici alpini

Primo settore B

Seconda fanfara militare

Picchetto militare in armi

Labaro Ana con Consiglio direttivo nazionale

Alpini decorati, mutilati e invalidi su automezzi

Premio fedeltà alla montagna

Striscione Alpiniadi

Operazione Albatros

Cappello alpino del gen. Graziano

Operazione Airone Zako 1991 in Iraq

Rappresentanza equipaggio Nave Alpino

Rappresentanza Protezione Civile con mezzi

Rappresentanza Sanità Alpina

Rappresentanza Ausiliari Grandi Eventi

International Federation of Mountain Soldiers

Secondo settore, presumibile inizio sfilamento ore 9:20

Alpini di Zara-Fiume-Pola

Sezioni all’estero: Sud Africa – Argentina – Australia – Brasile – Canada – California – New York – Cile – Uruguay – Spagna – Belgio – Lussemburgo – Scozia – Gran Bretagna – Nordica – Germania – Danubiana – Slovacchia – Svizzera – Francia

Terzo settore, presumibile inizio sfilamento ore 9:40

Protezione Civile 4° Raggruppamento

Centro, Sud e isole: Sicilia – Sardegna – Napoli, Campania e Calabria – Bari, Puglia e Basilicata – Molise – Latina – Roma – Abruzzi – Marche – Massa Carrara Alpi Apuane – Pisa-Lucca-Livorno – Firenze

Quarto settore, presumibile inizio sfilamento ore 10:30

Protezione Civile 3° Raggruppamento

Friuli Venezia Giulia: Trieste – Gorizia – Carnica – Gemona – Cividale – Udine – Palmanova – Pordenone

Trentino Alto Adige: Alto Adige-Bolzano – Trento

Veneto: Cadore – Belluno – Feltre – Valdobbiadene – Vittorio Veneto – Conegliano – Treviso – Venezia – Padova – “Monte Ortigara” Asiago – “Monte Grappa” Bassano del Grappa – Marostica – Valdagno – Vicenza “Monte Pasubio” – Verona

Quinto settore, presumibile inizio sfilamento ore 13:30

Protezione Civile 2° Raggruppamento

Lombardia: Valtellinese – Colico – Vallecamonica – Salò “Monte Suello” – Brescia – Luino – Lecco – Varese – Como – Bergamo – Monza – Milano – Cremona Mantova – Pavia

Emilia Romagna: Bolognese Romagnola – Modena – Reggio Emilia – Parma – Piacenza

Sesto settore, presumibile inizio sfilamento ore 16:00

Protezione Civile 1° Raggruppamento

Valle d’Aosta: Aosta

Piemonte: Domodossola – Intra – Biella – Valsesiana – Ivrea – Omegna – Val Susa – Pinerolo – Torino – Saluzzo – Cuneo – Mondovì – Ceva – Novara – Vercelli – Asti – Casale Monferrato – Acqui Terme – Alessandria

Liguria: La Spezia – Imperia – Savona.

Settimo settore, presumibile inizio sfilamento ore 18:30