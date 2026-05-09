Alpini, metropolitana aperta tutta la notte. Domenica nuove chiusure: tutte le modifiche ai bus

Genova. Mentre l’Adunata nazionale degli Alpini entra nel vivo, Amt ricorda che la metropolitana resterà aperta tutta la notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio, senza mai chiudere. Tra l’1.00 e le 6.00 sarà attiva una corsa ogni 20 minuti. Domenica tra le 13.00 e le 20.00 il servizio sarà potenziato con una corsa ogni 6 minuti grazie all’impiego di un treno aggiuntivo.

Anche l’ascensore di Castelletto Levante posticipa la chiusura e sarà aperto fino alle 2.00 della notte tra sabato e domenica.

È eccezionalmente sabato e domenica la biglietteria Amt presente nella stazione della metropolitana di Brignole (orario 8.15-16.00) dove è possibile acquistare il biglietto celebrativo Adunata Ticket cartaceo limited edition.

Il biglietto speciale ha un costo di 10 euro (si può acquistare anche online sul sito Amt) ed è valido senza limitazioni fino alle ore 23.59 di domenica 10 maggio 2026. Il titolo consente di viaggiare liberamente sui mezzi Amt urbani e provinciali, con esclusione dei servizi Navebus, Volabus, Ferrovia Genova-Casella e della linea 782 per Portofino (non è valido sulla tratta urbana genovese di Trenitalia, nelle tratte Nervi–Voltri e Acquasanta–Pontedecimo).

Le modifiche ai bus

Fino alle 23.59 di sabato 9 maggio

Coi divieti di circolazione dell’Area Alpina 1, le variazioni saranno le seguenti

Linee 14 e 82

Direzione centro: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, invertono la marcia per immettersi sul lato ponente di viale Brigata Bisagno, viale Duca d’Aosta dove effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta. Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Duca d’Aosta, proseguono per piazza delle Americhe dove riprendono percorso regolare.

Linee 15 e 44

Direzione centro: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Duca d’Aosta e invertono la marcia per immettersi su viale Duca d’Aosta lato levante dove effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Duca d’Aosta, proseguono per viale Brigata Bisagno, invertono la marcia per immettersi sul lato ponente di viale Brigata Bisagno, corso Buenos Aires dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 16 e 17

Direzione centro: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per piazza Verdi, via De Amicis, piazza Brignole, via De Amicis, piazza Verdi dove effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta (fermata codice n° 0360). Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Verdi, riprendono percorso regolare.

Linee 18 e 18/

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, corso Saffi, corso Quadrio, piazza Cavour, sottopasso Caricamento, via Gramsci dove riprendono percorso regolare. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 31

Direzione centro: i bus, giunti in viale Brigate Partigiane, proseguono per viale Brigata Bisagno, viale Duca d’Aosta, invertono la marcia per immettersi sul lato levante di viale Duca d’Aosta dove effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Duca d’Aosta, proseguono per viale Brigata Bisagno dove riprendono percorso regolare.

Linee 34 e 634

Direzione centro: percorso regolare. Direzione monte: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto dove riprendono percorso regolare.

Linee 35, 35/ e 635

Direzione ponente: i bus, giunti in Mura di S. Chiara, proseguono per rotatoria Alessi, corso Podestà, viale IV Novembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprendono percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, viale IV Novembre, corso Podestà, rotatoria Alessi, Mura di S. Chiara dove riprendono percorso regolare.

Linee 36 e 606

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di viale Duca d’Aosta, proseguono per piazza delle Americhe, via Canevari, corso Montegrappa, largo Giardino, piazza Manin dove riprendono percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguono per via SS. Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi dove riprendono percorso regolare.

Linee 37 e 49

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per piazza Verdi, via De Amicis, piazza Brignole, via De Amicis dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata di transito (codice fermata n° 0438). Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via De Amicis, proseguono per piazza Verdi dove riprendono percorso regolare.

Linee 39, 40 e 640

Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguono per via Canevari, corso Montegrappa, largo Giardino, piazza Manin, via Assarotti, piazza Corvetto dove riprendono percorso regolare. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via Diaz, effettuano capolinea provvisorio sulla fermata (codice n° 0133). Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Diaz, proseguono per via Brigata Liguria, via D’Aste, via Macaggi dove riprendono percorso regolare.

Linea 43 circolare

I bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Duca d’Aosta, piazza della Americhe, piazza Verdi, via De Amicis, piazza Brignole, via De Amicis, piazza Verdi (fermata codice n° 0360) dove riprendono percorso regolare.

Linee 45 e 84

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, invertono la marcia per immettersi in viale Brigata Bisagno lato ponente, viale Duca d’Aosta, via Invrea dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata di transito. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Invrea, riprendono percorso regolare.

Linea 46 circolare

I bus, giunti in via Tolemaide, proseguono per piazza delle Americhe, via Canevari dove riprendono percorso regolare.

Linea 47 circolare

I bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Duca d’Aosta, piazza delle Americhe, via Canevari dove riprendono percorso regolare.

Linea 85

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Duca d’Aosta, dove effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Duca d’Aosta, proseguono per viale Brigata Bisagno, invertono la marcia per immettersi in viale Brigata Bisagno lato ponente, corso Buenos Aires dove riprendono percorso regolare.

Linee 86 e 87

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Duca d’Aosta, dove effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Duca d’Aosta, proseguono per viale Brigata Bisagno, invertono la marcia per immettersi in viale Brigata Bisagno lato ponente, viale Duca d’Aosta, via Invrea dove riprendono percorso regolare.

Linee 356, 480, 482, 656, 680 e 683

Direzione centro: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per piazza Verdi dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata codice n° 0416. Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Verdi, proseguono per via De Amicis, piazza Brignole, via De Amicis, piazza Verdi dove riprendono percorso regolare.

Linee 603, 604, 607 e 617

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per piazza Verdi, via De Amicis, Piazza Brignole, via De Amicis, piazza Verdi dove effettuano capolinea. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 618

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, corso Saffi, corso Quadrio, piazza Cavour, sottopasso Caricamento, via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata dove riprendono percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via San Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi dove riprendono percorso regolare.

Linea 641

Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, corso Saffi, corso Quadrio, sottopasso Caricamento, via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata dove riprendono percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via SS. Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi, viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, invertono la marcia altezza Questura, viale Brigate Partigiane, corso Buenos Aires dove riprendono percorso regolare.

Linea 649

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per piazza Verdi, via De Amicis, piazza Brignole, via De Amicis, piazza Verdi dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata codice n° 0439. Direzione levante: percorso regolare.

Linea N1

Direzione ponente: i bus, giunti in via Canevari, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, corso Saffi, corso Quadrio, piazza Cavour, sottopasso Caricamento, via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata dove riprendono percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via SS. Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi dove riprendono percorso regolare.

Linea N2

Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, corso Saffi, corso Quadrio, piazza Cavour, sottopasso Caricamento, via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata dove riprendono percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via SS. Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi dove riprendono percorso regolare.

Volabus

I bus, in entrambe le direzioni, non effettuano la fermata di De Ferrari/Metro. I capolinea restano invariati.

Si ricorda che la zona di viale Caviglia è interessata dall’evento e il capolinea delle linee extraurbane 702, 715, 725, 726, 727, 728, 774, 775 e 776 è temporaneamente spostato sulla piastra di Marassi (compresa tra via Angeli del Fango e via Spensley).

Dalle 00.00 fino a fine servizio di domenica 10 maggio

Coi divieti di circolazione dell’Area Alpina 1 e 2, le variazioni saranno le seguenti

Linea 13

Direzione monte: i bus, giunti in via Canevari, proseguono in via Moresco dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Moresco 1/piazza Firpo (cod. 0213). Direzione centro: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Moresco, riprendono percorso regolare.

Linee 15, 43 e 641

Direzione centro: i bus, giunti al termine di via Pozzo, proseguono in piazza Tommaseo, dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Tommaseo/scalinata Borghese (cod. 1400). Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Tommaseo, proseguono per via Pozzo dove riprendono percorso regolare.

Linee 17, 37, 617 e 683

Direzione centro: i bus, giunti in via Tolemaide, proseguono per piazza delle Americhe, via Invrea, dove effettuano capolinea provvisorio alla fermata di transito Invrea1/Antiochia (cod. 0507). Direzione monte/levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Invrea, riprendono regolare percorso.

Linee 18 e 618 (zona levante limitate al percorso San Martino-Canevari)

Direzione Canevari: i bus, giunti in corso Europa, proseguono per via Pastore, largo Benzi, viale Benedetto XV, corso Gastaldi, via Barrili, via Torti, piazza Martinez, via Giacometti, piazza Giusti, ponte Castelfidardo, via Canevari, dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Canevari 4/Sant’Agata Metrò (cod. 0279). Direzione San Martino: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Canevari, proseguono per piazza delle Americhe, via Canevari dove riprendono percorso regolare.

Linee 18 e 618 (zona ponente limitate al percorso Sampierdarena-Fanti d’Italia)

Direzione Fanti d’Italia: i bus, giunti in via Buozzi, proseguono per via San Benedetto, via Fanti d’Italia, dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione Sampierdarena: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Fanti d’Italia, proseguono per via San Benedetto, via Buozzi, dove riprendono percorso regolare.

Linee 31 e 607

Direzione Brignole: i bus, giunti al termine di corso Marconi, effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Marconi 2/Fiera (cod. 0502). Direzione Quinto: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di corso Marconi, proseguono per la rotonda 9 Novembre 1989 dove invertono la marcia e riprendono percorso regolare.

Linee 34 e 634 (circolari)

I bus, giunti in piazza Manin, transitano nel controviale, effettuano inversione di marcia e proseguono per largo Giardino dove riprendono percorso regolare.

Linea 35 (limitata al percorso San Francesco da Paola – via Vesuvio – via Fanti d’Italia)

Direzione San Francesco da Paola: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Fanti d’Italia, proseguono per via Andrea Doria, piazza Acquaverde, salita della Provvidenza dove riprendono percorso regolare. Direzione Fanti d’Italia: i bus, in partenza da largo San Francesco da Paola, proseguono per via Bari, via Napoli, via Vesuvio, via Napoli dove riprendono regolare percorso fino a via Andrea Doria, dove svoltano per effettuare capolinea provvisorio in via Fanti d’Italia.

Linee 36 e 606 (zona levante limitate al percorso via Merani-piazza Tommaseo)

Direzione Tommaseo: i bus, giunti al termine di via Pozzo, proseguono in piazza Tommaseo dove effettuano capolinea provvisorio alla fermata di transito Tommaseo/scalinata Borghese (cod. 1400). Direzione Merani: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Tommaseo, proseguono per la stessa, transitano in via Pozzo dove riprendono percorso regolare.

Linee 36 e 606 (zona ponente limitate al percorso via Fanti d’Italia-via Canevari)

Direzione Canevari: i bus, giunti al termine di corso Armellini, proseguono per piazza Manin, largo Giardino, corso Montegrappa, via Canevari dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Canevari 4/Sant’Agata Metrò (cod. 0279). Direzione Fanti d’Italia: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Canevari, proseguono per piazza delle Americhe, via Canevari, corso Montegrappa, largo Giardino, piazza Manin dove riprendono percorso regolare.

Linee 39, 40 e 640

Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Acquaverde, proseguono per via Doria, via Fanti d’Italia, via Alpini d’Italia, via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata dove riprendono percorso regolare. Direzione centro: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via Balbi, piazza Acquaverde, dove effettuano capolinea provvisorio.

Linea 42

Direzione centro: i bus, giunti in via Rosselli, transitano per via Amendola, via Nizza, via Pozzo, piazza Tommaseo, dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Tommaseo/scalinata Borghese (cod. 1400). Direzione via Isonzo: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Tommaseo, proseguono per via Pozzo, via Nizza, via Amendola, via Rosselli dove riprendono percorso regolare.

Linee 44 e 45

Direzione centro: i bus, giunti in via Tolemaide, effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Tolemaide 2/Archimede (cod. 0415). Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Tolemaide, proseguono per piazza delle Americhe, via Invrea, piazza Alimonda, via Odessa, via Montevideo dove riprendono percorso regolare.

Linee 49, 82, 356, 480, 482, 603, 604, 649, 656

Direzione centro: i bus, giunti in via Canevari, effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Canevari 4/Sant’Agata Metrò (cod. 0279). Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Canevari, proseguono per piazza delle Americhe, via Canevari dove riprendono percorso regolare.

Linea 46 (circolare)

I bus, giunti in via Tolemaide, proseguono per piazza delle Americhe, via Canevari dove riprendono percorso regolare.

Linea 84

Direzione centro: i bus, giunti al termine di via d’Albertis, transitano in piazza Martinez ed effettueranno capolinea provvisorio lato scuola. Direzione via Amarena: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Martinez, proseguono per via d’Albertis dove riprendono percorso regolare.

Linea 635 (limitata al percorso San Francesco da Paola – via Fanti d’Italia)

Direzione via Fanti d’Italia: i bus, giunti in via Andrea Doria, effettuano capolinea provvisorio in via Fanti d’Italia. Direzione San Francesco da Paola: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Fanti d’Italia, proseguono per via Andrea Doria, piazza Acquaverde, salita della Provvidenza dove riprendono regolare percorso.

Linee 685, 686 e 687

Direzione centro: i bus, giunti in via Tolemaide, proseguono per piazza delle Americhe, via Invrea dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Invrea 1/Antiochia (cod. 0507). Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Invrea, proseguono per piazza Alimonda, via Odessa, via Montevideo dove riprendono percorso regolare.

Linea 680

Direzione centro: i bus, giunti al termine di corso Sardegna, proseguono per via Archimede, piazza delle Americhe, via Invrea dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Invrea 1/Antiochia (cod. 0507). Direzione Sant’Eusebio: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Invrea, proseguono su corso Torino, corso Sardegna dove riprendono percorso regolare.

Volabus

La linea effettua servizio sulla tratta Principe – Aeroporto. Temporaneamente sospesi la fermata De Ferrari/Metro e il capolinea di Brignole.

Linea N1 (Valbisagno, limitata al percorso Prato-Canevari)

Direzione Canevari: i bus, giunti in via Canevari, effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Canevari 4/Sant’Agata Metrò (cod. 0279). Direzione Prato: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Canevari, proseguono per piazza delle Americhe, via Canevari dove riprendono percorso regolare.

Linea N1 (Valpolcevera, limitata al percorso Pontedecimo-Principe)

Direzione Principe: i bus, giunti in via Buozzi, proseguono per via San Benedetto, via Doria, piazza Acquaverde dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione Pontedecimo: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Acquaverde, proseguono per via Doria, via San Benedetto, via Buozzi dove riprendono percorso regolare.

Linea N2 (zona levante limitata al percorso Nervi-Tolemaide)

Direzione centro: i bus, giunti al termine di via Pozzo, proseguono per piazza Tommaseo, via Montevideo, via Tolemaide, piazza delle Americhe, via Invrea dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Invrea 1/Antiochia (cod. 0507). Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Invrea, proseguono per piazza Alimonda, via Caffa, piazza Tommaseo, via Pozzo dove riprendono percorso regolare.

Linea N2 (zona ponente limitata al percorso Voltri-Principe)

Direzione Principe: i bus, giunti in via Buozzi, proseguono per via San Benedetto, via Doria, piazza Acquaverde, dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Acquaverde, proseguono per via Doria, via San Benedetto, via Buozzi dove riprendono percorso regolare.

Si ricorda che la zona di viale Caviglia è interessata dall’evento e il capolinea delle linee extraurbane 702, 715, 725, 726, 727, 728, 774, 775 e 776 è temporaneamente spostato sulla piastra di Marassi (compresa tra via Angeli del Fango e via Spensley).