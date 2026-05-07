Alpini, la prima cerimonia è al Memoriale del Ponte Morandi: l’incontro con i familiari delle vittime

Genova. C’è un filo rosso che lega gli avvenimenti di questi giorni e il crollo del ponte Morandi. Uno dei motivi per cui Genova si è candidata a ospitare la 97esima Adunata nazionale degli alpini è perché le penne nere, nell’immediatezza della tragedia, si misero a disposizione per dare una mano con servizi di protezione civile e volontari, per supportare la popolazione e i soccorsi. Otto anni fa quando crollò il viadotto l’allora sindaco di Genova Marco Bucci chiamò il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini chiedendogli espressamente un aiuto.

In ricordo di quell’intervento, l’Associazione Nazionale Alpini oggi ha reso omaggio alle vittime del disastro con una cerimonia all’interno del Memoriale in lungoargine Polcevera: un momento di raccoglimento, culminato con un “silenzio” e la deposizione di una corona di fiori. Presenti diverse sezioni come quella di Genova, quella di Ivrea e altri singoli alpini associati.

Alla cerimonia anche le autorità, il presidente del consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari, il presidente del consiglio comunale di Genova Claudio Villa, il consigliere nazionale dell’Ana Maurizio Pinamonti, presidente dell’adunata nazionale 2026, il vicepresidente nazionale dell’Ana Severino Bassanese, oltre a una rappresentanza dei familiari delle vittime. Non sono mancati la consigliera delegata all’organizzazione dell’Adunata, Vittoria Canessa Cerchi, il vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna, e i consiglieri della Lega Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua.

La cerimonia, all’interno della struttura che oggi è gestita da Auser, ha rappresentato un momento di memoria condivisa nel segno dei valori di solidarietà e comunità che accompagneranno l’intera adunata. Non ci sono stati interventi istituzionali e “discorsi” ma semplicemente uno scambio di ringraziamenti e sensazioni, non senza attimi di commozione.

Si è trattato del primo momento istituzionale anche se il via ufficiale sarà domattina, venerdì 8 maggio, alle 9 prenderà con l’alzabandiera del tricolore in Piazza De Ferrari.

A seguire, alle 10 in piazza della Vittoria, la cerimonia dell’onore ai caduti con la deposizione della corona d’alloro al monumento dell’Arco della Vittoria. Poi alle 10.30 l’inaugurazione delle due cittadelle degli alpini, quella militare e quella della protezione civile, nei Giardini Brignole in Piazza Verdi.

Nel pomeriggio, alle 18.30, partirà dal porto antico la sfilata dei vessilli verso piazza De Ferrari, seguita alle 19 dalla sfilata dei gonfaloni, del Labaro Ana, del vessillo della sezione di Genova e della bandiera di guerra del 2° Reggimento alpini.

La giornata si concluderà in piazza De Ferrari con gli onori alla bandiera di guerra e ai gonfaloni e il discorso di benvenuto della città da parte della sindaca di Genova e del presidente della Regione.