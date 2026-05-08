Genova. Alla presenza delle massime autorità cittadine, questa mattina presso i Giardini Brignole, sono state inaugurate le due cittadelle degli Alpini: quella militare allestita dalle Truppe Alpine dell’Esercito e quella della Protezione civile dell’Associazione Nazionale Alpini. Il taglio del nastro ha visto protagonisti il Comandante delle Truppe Alpine Gen.Div. Alberto Vezzoli, il presidente dell’ANA Sebastiano Favero, la sindaca di Genova Silvia Salis, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

In mostra, in entrambi gli allestimenti, le dotazioni, i mezzi e i materiali utilizzati dai militari e dagli operatori della Protezione civile. Come sempre, l’esposizione curata dalle Penne Nere è stata presa d’assalto da migliaia di persone che hanno mostrato grande interesse soprattutto per le dotazioni più moderne, sia dei reparti in armi sia delle Colonne mobili della Protezione civile.

Nel pomeriggio, poco prima delle 18, è previsto l’arrivo della Bandiera di Guerra del 2° Reggimento Alpini, che approderà alla banchina dei Magazzini del Cotone proveniente da Nave Amerigo Vespucci, a simboleggiare il legame tra Genova, città marinara, e la Genova terra di reclutamento alpino. La Bandiera proseguirà in sfilata da Palazzo San Giorgio fino a Piazza De Ferrari, dove si terranno i saluti istituzionali.