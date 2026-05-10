Genova. Con la tradizionale cerimonia del passaggio della stecca in via Diaz e con l’ammainabandiera in cima alla scalinata del Milite Ignoto si è chiusa a Genova la 97esima Adunata nazionale degli Alpini. Sesta volta nel capoluogo ligure, un record a pari merito con Torino e Trieste.

A raccogliere il testimone, alla fine della lunghissima sfilata protagonista della giornata di domenica con 80mila penne nere (questo il numero definitivo comunicato dagli organizzatori), è stata la città di Brescia che ospiterà l’edizione 2027. Lo scambio è avvenuto formalmente tra i presidenti delle due sezioni Ana, da Stefano Pansini a Enzo Rizzi, ma idealmente anche tra le due sindache Silvia Salis e Laura Castelletti.

“In questi tre giorni, Genova non è stata solo la Superba città di mare che tutto il mondo conosce – ha detto Salis nel suo discorso finale -. È diventata la casa di una grande famiglia che ha riempito i nostri vicoli e le nostre piazze di canti, di sorrisi e di quella fratellanza che sapete trasmettere con grande entusiasmo. Vedere la nostra città colorarsi del vostro verde è stata un’emozione che non dimenticheremo facilmente. I vostri cori, i vostri brindisi, la vostra gioia resteranno nei nostri cuori ancora per tanti, tanti giorni”.

Nell’ultimo spezzone della sfilata, con gli alpini della sezione di Genova contraddistinti dalle divise bianco-rosse, era presente anche la sindaca insieme all’assessore regionale Alessio Piana e al viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi. Tanti i cittadini festanti assiepati dietro le transenne.

“Guardandovi sfilare e sfilando anche per un pezzetto di strada con voi, ho visto nei vostri occhi lo spirito di chi non lascia mai indietro nessuno – ha aggiunto la prima cittadina -. Ho sentito l’orgoglio di quegli amici sempre pronti a dar la mano, da vicino e da lontano. Mai da soli in mezzo ai guai, come dice quel bel canto che mi avete insegnato. Le bandiere che questa sera si abbassano non chiudono un’esperienza, custodiscono un legame che continuerà nel tempo. Genova saluta le penne nere con l’affetto sincero che si riserva a un amico, certa che una parte di questa città resterà con voi, così come una parte di voi resterà qui, tra il mare e le nostre colline“.

“È stata una grandissima emozione e una grandissima festa alpina – le parole del presidente nazionale dell’Ana, Sebastiano Favero -. È stata una grandissima adunata, fatta con gli alpini e con la gente. È stata una carica di stimolo e di forza per tutti noi, alpini in associazione e alpini in armi.

Lungo il percorso allestito da piazza Corvetto a via Diaz hanno sfilato circa 90mila alpini, ma le presenze complessive sui tre giorni in città sono stimate in 400mila persone. Uno sforzo imponente per le istituzioni – circa un milione investito da Comune e Regione – ma con ricadute stimate nell’ordine delle decine di milioni: una prima valutazione arriva a 120-130 milioni, ma numeri più precisi si potranno calcolare nei prossimi giorni.

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In centro la grande sfilata degli alpini: le foto della giornata

Bilancio positivo anche per quanto riguarda la gestione del traffico e dell’igiene urbana, due delle più grandi preoccupazioni alla vigilia. Sono stati circa 500 gli agenti di polizia locale impiegati, mentre Amiu ha svolto servizi straordinari per garantire la raccolta continua dei rifiuti e la pulizia delle strade. La grande area pedonale dalla Foce a Carignano compreso tutto il centro ha funzionato senza particolari disagi, complice forse la giornata di maltempo.

E nonostante le polemiche sulle molestie alle donne (memori di quanto accaduto in alcune adunate passate), le scritte minacciose gli episodi di intolleranza effettivamente registrati (lanci di oggetti in centro storico, un accerchiamento con tanto di furto della penna) il giudizio degli alpini è complessivamente positivo, come testimoniano le voci che abbiamo raccolto nell’ultima giornata.