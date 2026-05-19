All’Istituto Giannina Gaslini una nuova apparecchiatura diagnostica avanzata dedicata ai pazienti neurologici pediatrici

Genova. Un’importante operazione benefica, che ha visto coinvolti Crédit Agricole Italia, Finsea e Genova Industrie Navali, ha permesso di destinare all’Istituto Giannina Gaslini, tramite Gaslininsieme ETS, un nuovo sistema diagnostico EMG/ENG e Potenziali Evocati Natus Keypoint G4 a 8 canali di ultima generazione, prezioso per l’attività clinica e ambulatoriale delle UOC di Rianimazione, Neurochirurgia e Neuropsichiatria infantile dell’ospedale pediatrico di Genova.

Si tratta di un sistema diagnostico che consente di analizzare in modo approfondito il funzionamento di nervi, muscoli e vie sensoriali, offrendo ai clinici strumenti ancora più precisi per individuare precocemente disturbi neurologici e neuromuscolari. L’acquisizione della nuova tecnologia permetterà di rafforzare l’attività specialistica dell’Istituto, con ricadute significative sulla diagnosi, sul percorso terapeutico e sulla presa in carico dei bambini e delle loro famiglie.

Questa mattina all’Istituto Giannina Gaslini si è svolta la cerimonia di donazione alla presenza dei vertici dell’ospedale, di Gaslininsieme e delle tre aziende coinvolte nell’operazione benefica. Un momento istituzionale ma anche di forte emotività e partecipazione, grazie al contributo dei medici che hanno illustrato le funzionalità della nuova apparecchiatura e i benefici attesi per i piccoli pazienti.

“A nome dell’Istituto Gaslini desidero esprimere un sentito ringraziamento alle tre aziende che hanno reso possibile la donazione di questa importante strumentazione al nostro ospedale. Si tratta di un contributo che consentirà di rafforzare ulteriormente la qualità dell’attività diagnostica e dell’assistenza rivolta ai piccoli pazienti. Avere a disposizione tecnologie avanzate come quella donata rappresenta un significativo passo avanti sul piano diagnostico, consentendo di operare in linea con i più elevati standard della medicina contemporanea e di rafforzare concretamente la qualità della presa in carico dei pazienti e delle loro famiglie, attraverso percorsi più tempestivi, accurati e personalizzati” ha commentato Renato Botti, direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini.

“Il nuovo sistema consentirà di eseguire esami neurofisiologici fondamentali, come elettromiografia, elettroneurografia e potenziali evocati, utili per studiare il funzionamento di nervi, muscoli e vie sensoriali. Queste indagini permettono di distinguere con maggiore precisione l’origine neurologica o muscolare di un disturbo e sono essenziali nella diagnosi e nel monitoraggio di numerose patologie, come neuropatie periferiche, malattie neuromuscolari, distrofie muscolari, patologie del motoneurone, sclerosi multipla e altre malattie demielinizzanti, oltre che nei disturbi neurologici che interessano le vie sensitive, visive o uditive. La possibilità di disporre di una tecnologia avanzata in ambito pediatrico rappresenta un valore importante per rendere i percorsi diagnostici più tempestivi, accurati e personalizzati”, ha spiegato Lino Nobili, direttore dell’Area Interdipartimentale di Neuroscienze dell’Istituto Giannina Gaslini.

“Sono davvero grata per questa donazione perché, oltre ad essere un dono materiale importantissimo per il Gaslini ha anche in sé un forte valore simbolico. È un esempio davvero virtuoso di collaborazione tra imprese e realtà differenti che hanno scelto di fare squadra unendosi in una vera e propria staffetta solidale alla quale ha contribuito anche Gaslininsieme. La nostra è una Fondazione di Partecipazione e questa donazione incarna tutto lo spirito che ci muove ogni giorno nella nostra missione cercando di far rete con più persone, aziende e associazioni con l’obiettivo di sostenere, insieme, l’Istituto Giannina Gaslini” – ha dichiarato Anna Zanuttini, segretario generale Fondazione Gaslininsieme ETS.

“Questa donazione nasce da un legame profondo con Genova, che non è solo il territorio in cui operiamo, ma parte del nostro DNA. Sostenere l’Istituto Giannina Gaslini significa partecipare a qualcosa di più grande: un impegno quotidiano per la qualità della cura che cambia concretamente la vita di tante famiglie provenienti da tutta Italia e non solo. Abbiamo scelto di dare il nostro contributo per questo strumento perché diagnosi tempestive e terapie mirate sono fondamentali per i bambini che si rivolgono all’ospedale. Contribuire a migliorare i percorsi di cura è per noi motivo di orgoglio” – dichiara Aldo Negri, CEO Gruppo Finsea.

“Con questo contributo desideriamo essere parte di qualcosa di più grande: sostenere chi ogni giorno si dedica alla salute e alla vita delle persone. Scegliere di affiancare l’Istituto Giannina Gaslini nell’acquisizione di una tecnologia così avanzata significa dare un aiuto concreto alla diagnosi precoce e alla qualità delle cure per i piccoli pazienti. Siamo orgogliosi di aver preso parte a un’iniziativa nata dalla collaborazione tra realtà diverse, unite dalla volontà di generare un impatto positivo e duraturo per la nostra città e per le famiglie che ogni giorno si affidano al Gaslini” – ha concluso Ferdinando Garrè, amministratore delegato e presidente di Genova Industrie Navali.

“Questa donazione, oltre ad essere un segnale concreto di attenzione a favore dell’ospedale pediatrico, testimonia un legame ormai consolidato tra la nostra Banca e il Gaslini – ha dichiarato Vittorio Ratto, Vice Direttore generale di Crédit Agricole Italia – Per noi si tratta della terza donazione a sostegno di questo straordinario Istituto, a conferma della vicinanza, della stima e della fiducia che nutriamo nei confronti del lavoro che ogni giorno viene svolto qui con professionalità, competenza e grande umanità. Siamo particolarmente orgogliosi, inoltre, che questa iniziativa nasca all’interno di un progetto di sistema condiviso con altri partner del territorio”.