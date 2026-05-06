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Monitoraggio

Allerta gialla, precipitazioni più intense tra il Ponente genovese e il Tigullio

Questa notte e stamattina i temporali hanno colpito soprattutto il centro della regione, senza però fare danni

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Liguria. Non si sono registrate particolari criticità nella notte in Liguria legate al passaggio della perturbazione. L’allerta gialla per temporali sul centro-levante, zone B, C ed E, scattata alla mezzanotte, resterà in vigore fino alle 14 di oggi, mercoledì 6 maggio. Arpal segnala inoltre una bassa probabilità di forti temporali sul ponente, zone A e D.

Le precipitazioni più intense si sono registrate tra genovese e Tigullio. Le cumulate orarie più elevate sono state rilevate a Bolzaneto con 31.8 millimetri, Rapallo con 30.2, Pegli con 30, Portofino con 29.8 e Monte Gazzo con 29.
Per quanto riguarda le cumulate nelle ultime 24 ore, i valori maggiori sono stati registrati a Bolzaneto con 68.8 millimetri, Reppia con 66 e Montoggio con 62.

Questa mattina una struttura temporalesca organizzata ha attraversato il Ponente della città di Genova e poi il centro, mentre una seconda cella temporalesca si è formata nell’area di Rapallo. Nell’ultima ora le cumulate maggiori (fonte: Omirl) sono state registrate a Mele (11 mm/h), Serra Riccò (14 mm) e Crocefieschi (13.4 mm).

La sala operativa regionale è aperta per tutta la durata dell’allerta e la Protezione civile regionale prosegue il monitoraggio nelle prossime ore.

Durante l’allerta, in caso di eventi intensi, il monitoraggio sarà pubblicato sul sito allertaliguria.regione.liguria.it.

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