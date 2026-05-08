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Riconoscimento

Alla genovese Leonardo Sistemi il premio America Innovazione

Alla consegna ha partecipato anche l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana

Generico maggio 2026

Roma. A una delle imprese localizzate presso l’incubatore regionale del BIC di Filse, Leonardo Sistemi Integrati, è stato riconosciuto a Roma, presso la Camera dei Deputati, il Premio America Innovazione, un prestigioso titolo istituito dalla Fondazione Italia USA, dedicato alle migliori startup e PMI innovative italiane.

Alla consegna ha partecipato anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.

“Con orgoglio ho preso parte alla cerimonia di premiazione, che ha reso omaggio a un’impresa che ben conosciamo e che cresce negli spazi del nostro incubatore di Genova Campi – sottolinea l’assessore – L’elevata capacità di gestire l’intero ciclo di vita di sistemi complessi in settori ad alto contenuto tecnologico ha consentito all’azieda di ottenere un riconoscimento prestigioso, contribuendo al tempo stesso a rafforzare l’immagine della Liguria come territorio ideale per fare ricerca, innovazione e sviluppo d’impresa”.

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