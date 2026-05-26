Alla Foce mercoledì 27 maggio ‘Scacchi in piazza’: un pomeriggio di festa e condivisione aperto a tutti

Genova. Mercoledì 27 maggio, dalle ore 16:30, Piazza Rossetti a Genova ospiterà “Scacchi in Piazza”, un pomeriggio gratuito e aperto a tutta la cittadinanza dedicato al gioco degli scacchi, alla scuola, all’innovazione e alla condivisione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare una grande giornata di festa e partecipazione, riportando gli scacchi negli spazi pubblici della città e offrendo a bambini, ragazzi, famiglie e cittadini la possibilità di vivere un’esperienza educativa e sportiva aperta a tutti.

L’evento si concentrerà in particolare sui ragazzi che hanno partecipato al progetto “Scacchi a Scuola” realizzato presso l’Istituto Comprensivo Foce di Genova, un percorso durato circa sei mesi, che ha coinvolto 14 classi, registrando una partecipazione estremamente positiva e un forte coinvolgimento da parte degli studenti.

Il progetto rientra all’interno di Chess Lab – Scacchi e Innovazione Digitale, iniziativa educativa che unisce il mondo degli scacchi alle nuove tecnologie e ai linguaggi dell’innovazione, permettendo ai ragazzi di sperimentare il gioco non soltanto nella sua forma tradizionale, ma anche attraverso strumenti tecnologici dedicati alla didattica e all’apprendimento, compreso l’utilizzo di robot applicati all’insegnamento degli scacchi.

L’intero progetto Chess Lab – Scacchi e Innovazione Digitale, così come tutte le attività, le iniziative e gli istruttori coinvolti nel percorso educativo, sono stati curati da UniChess, realtà leader in Italia nell’organizzazione di eventi scacchistici e nella promozione della cultura degli scacchi, con presenza operativa anche sul territorio genovese e da anni impegnata nello sviluppo di progetti sportivi, educativi e innovativi rivolti ai giovani.

Attraverso questo percorso, UniChess intende contribuire alla diffusione degli scacchi in Liguria, costruendo nuove opportunità educative e formative per le scuole e creando un modello capace di coniugare sport, istruzione e innovazione digitale.

L’evento “Scacchi in Piazza” gode del patrocinio del Comune di Genova, della Regione Liguria e dell’Assessorato allo Sport, oltre al sostegno della Federazione Scacchistica Italiana, che ha cofinanziato il progetto.

Sarà inoltre presente il Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore allo Sport Simona Ferro.

Un particolare ringraziamento va al Municipio VIII Medio Levante e al Vicepresidente Luca Rinaldi, che ha seguito il progetto fin dalle sue prime fasi contribuendo concretamente alla sua realizzazione e accompagnandone il percorso di crescita.

Un sentito ringraziamento va inoltre all’Istituto Comprensivo Foce e alla Dirigente Scolastica Simona Di Pasqua, per la collaborazione, la disponibilità e l’attenzione dimostrate durante tutto il progetto.

«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti e dell’entusiasmo che abbiamo visto nei ragazzi durante questi mesi – dichiara Roberto Mogranzini, Presidente di UniChess –. Portare gli scacchi a scuola attraverso l’innovazione digitale significa parlare ai giovani con un linguaggio che oggi appartiene naturalmente alla loro quotidianità. Gli scacchi si inseriscono perfettamente in questo contesto: sono infatti uno dei pochi sport che possono essere praticati sia in presenza sia online, attraverso strumenti digitali e tecnologie innovative, mantenendo intatti i loro straordinari valori educativi. Chess Lab vuole essere proprio questo: un ponte tra tradizione e futuro, tra scuola, tecnologia e crescita personale. Questo progetto rappresenta soltanto l’inizio e il nostro auspicio è quello di poterlo estendere progressivamente ad altre scuole del territorio genovese e ligure nei prossimi anni.»

L’obiettivo di UniChess è infatti quello di ampliare progressivamente il progetto, coinvolgendo nuove scuole del territorio comunale e regionale, consolidando una rete educativa capace di utilizzare gli scacchi come strumento di crescita culturale, sviluppo delle competenze logiche e inclusione sociale.

Gli scacchi si confermano così non soltanto uno sport, ma anche uno straordinario strumento educativo, capace di sviluppare concentrazione, pensiero strategico, capacità decisionale, rispetto delle regole e relazioni sociali.

L’appuntamento è quindi per mercoledì 27 maggio, dalle ore 16:30, in Piazza Rossetti a Genova: gli scacchi escono dalle aule scolastiche per arrivare nel cuore della città.