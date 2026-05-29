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Stretta

Alcol, giro di vite della giunta: il divieto diventa permanente, istituite aree con regole più rigide

Non più ordinanze contingenti, ma un unico divieto generalizzato e strutturale che vale tutto il territorio comunale, con qualche eccezione

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Genova. Stretta sulla sicurezza urbana da parte della giunta comunale, che ha approvato una serie di modifiche al regolamento di polizia. La novità principale riguarda le limitazioni alla vendita, al consumo e alla detenzione di bevande alcoliche e superalcoliche: non più ordinanze contingenti, ma un unico divieto generalizzato e strutturale che vale tutto il territorio comunale.

Le misure anti-alcol entrano nel regolamento di polizia urbana

La modifica prevede il divieto della vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo e il divieto, dalle ore 24 alle ore 6, di consumare o detenere per il consumo bevande in contenitori aperti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.

È inoltre prevista la possibilità di individuare specifiche aree del territorio comunale in cui applicare limitazioni più restrittive, individuate dalla giunta previo parere dei Municipi e sulla base di fattori come degrado, impatto sulla quiete pubblica, aggregazione. La sindaca Silvia Salis aveva già prorogato l’ordinanza già in vigore a marzo, promettendo però una modifica strutturale e più definitiva.

Due macro-aree con divieti più rigidi

Il Comune ha individuato due aree, A e B, in cui scatterebbero divieti diversi: nell’area A il divieto di consumo di alcolici si estenderà dalle ore 22 alle ore 8 del giorno successivo, nelle Aree B lo stesso divieto si applicherà dalle ore 12 alle ore 8; in queste ultime aree, negli stessi orari, sarà inoltre vietata anche la vendita per asporto di bevande alcoliche refrigerate. Nella precedente ordinanza, nell’area A erano stati inseriti Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro e Sestri Ponente, nonché nelle aree del Centro Storico, di Canevari, di Vernazzola, della spiaggia di Voltri, dei laghetti di San Carlo di Cese, dei Giardini di Quinto, di

Infine, è prevista la possibilità, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, di introdurre deroghe ai divieti mediante un atto dirigenziale congiunto delle Direzioni comunali competenti in materia di commercio e del corpo di Polizia Locale, adottato nel rispetto delle direttive degli assessori competenti.

“Le modifiche introdotte saranno portate all’attenzione della commissione consiliare competente e al consiglio comunale per l’approvazione – spiega l’assessora alla sicurezza e polizia locale Arianna Viscogliosi – con questo provvedimento mettiamo ordine in materia di decoro cittadino e rendiamo strutturali le misure antialcol, che non saranno più soggette a rinnovi periodici, ma daranno un margine di certezza che prima mancava, garantendo una disciplina stabile e strutturale a livello comunale. Inoltre, dopo avere portato all’attenzione dei Municipi e recepito il parere, potremo anche introdurre delle aree con maggiori limitazioni, a seconda delle esigenze che emergeranno sul territorio, quartiere per quartiere”.

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