Alcol, giro di vite della giunta: il divieto diventa permanente, istituite aree con regole più rigide

Genova. Stretta sulla sicurezza urbana da parte della giunta comunale, che ha approvato una serie di modifiche al regolamento di polizia. La novità principale riguarda le limitazioni alla vendita, al consumo e alla detenzione di bevande alcoliche e superalcoliche: non più ordinanze contingenti, ma un unico divieto generalizzato e strutturale che vale tutto il territorio comunale.

Le misure anti-alcol entrano nel regolamento di polizia urbana

La modifica prevede il divieto della vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo e il divieto, dalle ore 24 alle ore 6, di consumare o detenere per il consumo bevande in contenitori aperti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.

È inoltre prevista la possibilità di individuare specifiche aree del territorio comunale in cui applicare limitazioni più restrittive, individuate dalla giunta previo parere dei Municipi e sulla base di fattori come degrado, impatto sulla quiete pubblica, aggregazione. La sindaca Silvia Salis aveva già prorogato l’ordinanza già in vigore a marzo, promettendo però una modifica strutturale e più definitiva.

Due macro-aree con divieti più rigidi

Il Comune ha individuato due aree, A e B, in cui scatterebbero divieti diversi: nell’area A il divieto di consumo di alcolici si estenderà dalle ore 22 alle ore 8 del giorno successivo, nelle Aree B lo stesso divieto si applicherà dalle ore 12 alle ore 8; in queste ultime aree, negli stessi orari, sarà inoltre vietata anche la vendita per asporto di bevande alcoliche refrigerate. Nella precedente ordinanza, nell’area A erano stati inseriti Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro e Sestri Ponente, nonché nelle aree del Centro Storico, di Canevari, di Vernazzola, della spiaggia di Voltri, dei laghetti di San Carlo di Cese, dei Giardini di Quinto, di

Infine, è prevista la possibilità, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, di introdurre deroghe ai divieti mediante un atto dirigenziale congiunto delle Direzioni comunali competenti in materia di commercio e del corpo di Polizia Locale, adottato nel rispetto delle direttive degli assessori competenti.

“Le modifiche introdotte saranno portate all’attenzione della commissione consiliare competente e al consiglio comunale per l’approvazione – spiega l’assessora alla sicurezza e polizia locale Arianna Viscogliosi – con questo provvedimento mettiamo ordine in materia di decoro cittadino e rendiamo strutturali le misure antialcol, che non saranno più soggette a rinnovi periodici, ma daranno un margine di certezza che prima mancava, garantendo una disciplina stabile e strutturale a livello comunale. Inoltre, dopo avere portato all’attenzione dei Municipi e recepito il parere, potremo anche introdurre delle aree con maggiori limitazioni, a seconda delle esigenze che emergeranno sul territorio, quartiere per quartiere”.