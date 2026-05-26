Albaro, scontro auto-scooter in via Righetti: due feriti di cui uno in gravi condizioni

Genova. Grave incidente poco dopo le 19 in via Righetti, nel quartiere di Albaro. Per cause da chiarire, un’auto e uno scooter che procedevano in opposte direzioni si sono scontrati nei pressi dell’intersezione con via Guerrazzi.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese con due ambulanze insieme all’automedica Golf 1.

Un uomo e una donna di 41 anni che viaggiavano sul mezzo a due ruote (il cui bauletto è stato proiettato per circa cinque metri) sono stati sbalzati sull’asfalto in seguito all’impatto.

Sono stati immobilizzati e ospedalizzati in codice giallo e rosso presso il pronto soccorso del policlinico San Martino, rispettivamente con traumi ed escoriazioni a ginocchio, piede e braccia e con trauma addominale.

Sul posto la polizia di Stato seguita dalla polizia locale, con la sezione infortunistica e le pattuglie distrettuali, per i rilievi e la gestione del traffico.