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Incidente

Albaro, scontro auto-scooter in via Righetti: due feriti di cui uno in gravi condizioni

Coinvolti un uomo e una donna di 41 anni che viaggiavano sul mezzo a due ruote, sbalzati sull'asfalto in seguito all'impatto

Generico maggio 2026

Genova. Grave incidente poco dopo le 19 in via Righetti, nel quartiere di Albaro. Per cause da chiarire, un’auto e uno scooter che procedevano in opposte direzioni si sono scontrati nei pressi dell’intersezione con via Guerrazzi.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese con due ambulanze insieme all’automedica Golf 1.

Un uomo e una donna di 41 anni che viaggiavano sul mezzo a due ruote (il cui bauletto è stato proiettato per circa cinque metri) sono stati sbalzati sull’asfalto in seguito all’impatto.

Generico maggio 2026

Sono stati immobilizzati e ospedalizzati in codice giallo e rosso presso il pronto soccorso del policlinico San Martino, rispettivamente con traumi ed escoriazioni a ginocchio, piede e braccia e con trauma addominale.

Sul posto la polizia di Stato seguita dalla polizia locale, con la sezione infortunistica e le pattuglie distrettuali, per i rilievi e la gestione del traffico.

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