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Al volante con mezzo chilo di hashish, 21enne arrestato a Molassana

Il giovane è stato fermato dopo avere tentato di sfuggire a un posto di blocco

polizia notte

Genova. Un 21enne è stato arrestato della polizia con l’accusa di spaccio dopo avere provato a sfuggire a un posto di blocco.

È successo sabato mattina quando gli agenti dell’UPGSP e del Commissariato San Fruttuoso, durante un controllo in via Molassana, hanno provato a fermare l’auto su cui il giovane viaggiava, vedendolo accelerare. Fermato poco dopo, molto nervoso e agitato, è risultato essere già noto per reati inerenti gli stupefacenti e per possesso di armi.

Durante la perquisizione personale e dell’auto il giovane è stato trovato in possesso di mezzo chilo di hashish, 62 grammi di marijuana, una dose di cocaina, un bilancino di precisione e 450 euro, tutto trovato dentro al suo borsello.

A casa sua i cani del team cinofili hanno segnalato altri 13 grammi di cannabis e materiale di confezionamento. Anche nel porta-oggetti del suo scooter, parcheggiato sotto casa, sono stati rinvenuti 160 grammi di hashish e un bilancino.

Il giovane è stato anche sanzionato per guida con patente sospesa e la sua auto sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi. A seguito di direttissima gli è stata applicata la misura cautelare di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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