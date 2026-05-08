Al convegno di Federlogistica le grandi opere al centro del dibattito

Genova. Grandi infrastrutture portuali e logistiche a Genova, come chiave per uno sviluppo economico della città ma anche di miglioramento della qualità di vita e di una migliore attrattività anche nei circuiti turistici.

Questo il tema sviluppato al Circolo Artistico Tunnel nel corso di un incontro organizzato dal Presidente di Federlogistica, Davide Falteri, con Carlo De Simone, Sub Commissario per la Ricostruzione di Genova presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dal confronto è emerso con evidenza il ruolo che la diga, il tunnel subportuale e i progetti di rigenerazione e sviluppo del sistema portuale e logistico, possono avere nella costruzione di un futuro per la città di Genova.