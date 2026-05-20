Airidea, il principe Pallavicino acquisisce il 40% delle quote

Genova. Il principe Domenico Antonio Pallavicino entra nella compagine societaria di Airidea con l’acquisizione del 40% delle quote della società attraverso Global Group.

Sarà presentato il nuovo cda della società, composto da Claudio Senzioni in qualità di presidente, Gian Marco Vivado amministratore delegato e Cesare Bruzzone, Gaetano Rizzi e Giovanni Vivado nel ruolo di consiglieri.

“Genova è una città straordinaria che soffre da troppo tempo di una carenza di collegamenti inaccettabile che pesa ogni giorno sull’economia, sul turismo e sulla vita dei suoi cittadini – dichiara Claudio Senzioni, presidente del cda di Airidea e amministratore del principe Domenico Antonio Pallavicino − con l’ingresso di Global Group abbiamo scelto di porci in prima linea in un progetto concreto e ambizioso: creare una compagnia aerea capace di avvicinare davvero Genova al resto d’Italia. Vogliamo offrire un’alternativa reale alle autostrade congestionate e creare tratte a oggi inesistenti, perché chi viaggia per lavoro o per turismo non debba più rinunciare a scegliere Genova. Con Airidea, Genova inizia finalmente a uscire dall’isolamento”

L’operazione rappresenta una scelta strategica a sostegno di un progetto fortemente innovativo per il territorio ligure, un investimento nato con l’obiettivo di rivoluzionare il concetto di mobilità da e verso la Liguria, offrendo collegamenti rapidi ed efficienti dedicati a cittadini, turisti, professionisti e imprese.

Con il nuovo assetto societario, Airidea si prepara ad avviare una fase decisiva del proprio percorso di sviluppo, rafforzando la propria presenza nel settore della mobilità regionale e dei collegamenti strategici per la Liguria.

“Si tratta della seconda tranche dell’aumento di capitale che ci consentirà di accelerare ulteriormente il nostro percorso di crescita e sviluppo − dichiara Gian Marco Vivado, ceo di Airidea − per noi rappresenta un ulteriore riconoscimento del valore del progetto che stiamo sviluppando. Il fatto che una realtà storica, da sempre vicina al territorio e attenta alla sua evoluzione economica e sociale, abbia scelto di affiancarci alla guida di questo percorso per noi costituisce un segnale estremamente importante non solo per non solo per la nostra realtà, ma per la Liguria”.

Il principe Domenico Antonio Pallavicino

Cos’è Airidea

Una nuova realtà dell’aviazione regionale italiana con base a Genova, nata per colmare il gap nei collegamenti aerei nazionali, dove oltre il 70% delle rotte regionali non è servito da collegamenti diretti adeguati. La società opera con un modello flessibile e scalabile, basato su voli diretti point-to-point con una durata media di circa 45 minuti per tratta, pensati per rendere più rapidi ed efficienti gli spostamenti sia per il traffico business sia per quello turistico. Il piano di sviluppo prevede il raggiungimento di 3 hub operativi entro il 2028, una flotta fino a 12 aeromobili e un traffico stimato di circa 245.000 passeggeri annui, con un fatturato previsto di 40 milioni di euro.