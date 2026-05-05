Aeroporto, Airidea apre le vendite: collegamenti con 8 città italiane a partire da giugno

Genova. Un servizio di collegamenti aerei regionali pensato per rendere più semplice e veloce spostarsi tra città italiane oggi poco o non connesse tra loro. Nasce con questo obiettivo AIRIDEA, nuovo progetto di mobilità aerea che punta a costruire una rete di voli diretti tra centri economici e destinazioni turistiche, riducendo tempi e complessità nei trasferimenti all’interno del Paese.

Con base a Genova, AIRIDEA si rivolge sia al segmento business sia a quello turistico, con un modello operativo flessibile basato su aeromobili di piccola e media capacità, frequenze elevate e tempi di viaggio ridotti. Il servizio è pensato per facilitare gli spostamenti tra città italiane, ma anche per favorire nuovi flussi turistici internazionali, permettendo a visitatori stranieri di raggiungere più destinazioni nello stesso viaggio e spostarsi rapidamente tra territori diversi.

A partire da oggi si aprono le vendite dei voli per la stagione estiva: il network iniziale entrerà in operatività l’8 giugno, con collegamenti tra Genova, Trieste, Olbia, Bologna, Bergamo, Alghero e Firenze. A partire dal 28 giugno verranno implementate nuove destinazioni e le tratte saranno adeguate in risposta alle richieste.

AIRIDEA è la prima realtà nel trasporto aereo a introdurre collegamenti diretti da Genova verso Trieste, Venezia, Bergamo e Firenze e ritorno, ampliando in modo significativo la connettività della regione, a beneficio non solo dei privati ma anche delle aziende che necessitano di servizi pensati per le proprie esigenze.

L’avvio delle operazioni prevede l’impiego di un Saab 340 B da 34 posti, individuato per rispondere all’elevata domanda registrata sulle tratte e garantire una maggiore capacità per singola rotazione. Nei prossimi mesi entreranno in servizio anche i BAE Jetstream 32. In questa fase di lancio AIRIDEA sarà affiancata dal vettore maltese Luxwing, che opererà le rotte AIRIDEA per la stagione estiva.

“Siamo pronti a partire: abbiamo lavorato non solo su tratte B2B e B2C, ma anche sulla costruzione delle schedule per generare flussi e opportunità per il territorio, in particolare per la Liguria, favorendo dinamiche di feederaggio verso e da aeroporti a vocazione internazionale come Bergamo” ha dichiarato Gianmarco Vivado, CEO di AIRIDEA. “Dato l’elevato numero di prenotazioni sulle tratte attualmente disponibili, abbiamo scelto di iniziare con un aereo di maggiore capacità, per rispondere al meglio alla domanda. I 18 posti sono pronti a entrare in servizio, in linea con il nostro modello. Lavoriamo per offrire nuove opportunità di collegamento a città che finora non disponevano di voli diretti, consentendo su alcune destinazioni anche viaggi di andata e ritorno in giornata. E questo è solo l’inizio: continueremo a sviluppare il nostro network, migliorando l’accessibilità dei territori e rafforzando le connessioni tra persone, città e opportunità.”

AIRIDEA è una nuova realtà dell’aviazione regionale italiana con base a Genova, nata per colmare il gap nei collegamenti aerei nazionali, dove oltre il 70% delle rotte regionali non è servito da collegamenti diretti adeguati. AIRIDEA opera con un modello flessibile e scalabile, basato su voli diretti point-to-point con una durata media di circa 45 minuti per tratta, pensati per rendere più rapidi ed efficienti gli spostamenti sia per il traffico business sia per quello turistico. Il piano di sviluppo prevede il raggiungimento di 3 hub operativi entro il 2028, una flotta fino a 12 aeromobili e un traffico stimato di circa 245.000 passeggeri annui, con un fatturato previsto di 40 milioni di euro.