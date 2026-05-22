Ai e media literacy, a Genova tre giorni di formazione internazionale con l’Ordine dei giornalisti

Genova. Dal 25 al 27 maggio 2026, l’Ordine dei Giornalisti della Liguria ospiterà a Genova una delegazione di esperti da Malaga per un ciclo di incontri istituzionali e corsi accreditati, focalizzati sulla transizione digitale e l’educazione ai media.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle attività finanziate dal Programma Erasmus+ di cui l’ODG Liguria è protagonista dal 2021. Arriveranno a Genova tre esperti spagnoli: Elena Blanco, giornalista, presidentessa dell’Asociation de la Prensa de Malaga; Fran Martin, giornalista, membro della Giunta Esecutiva dell’Asociation de la Prensa de Malaga e docente di Giornalismo all’Università di Malaga; Denise Gerola, direttrice di Hiperactivity, l’ente di formazione partner dell’ODG Liguria nelle formazioni Erasmus sull’intelligenza artificiale.

L’obiettivo dell’attività, che nell’ambito Erasmus viene definita “invited experts”, è favorire uno scambio di buone pratiche transnazionali sui modelli didattici e sulle nuove frontiere dell’informazione nell’era digitale.

La prima giornata, lunedì 25 maggio, si aprirà presso la sede dell’ODG Liguria con i saluti istituzionali e il confronto tra le delegazioni e i vertici dei giornalisti liguri (Ordine e Associazione Ligure dei Giornalisti). Successivamente, la dimensione internazionale dell’evento si sposterà sul piano delle relazioni territoriali con due importanti tappe istituzionali: l’incontro a Palazzo Tursi con il Presidente del Consiglio Comunale di Genova, Claudio Villa – occasione che rinsalderà lo storico legame culturale tra le città di Genova e Malaga (già testimoniato da iniziative come il volume “El Castillo de los Genoveses” di Malaga) – e la visita in Regione Liguria dal Presidente del Consiglio Regionale, Stefano Balleari.

Martedì 26 maggio (ore 10:00–13:00) sarà il momento della formazione professionale con il corso in presenza accreditato per la formazione continua dei giornalisti dal titolo: “Il giornalista alla sfida della Media Literacy: strategie e attività per formare lettori critici e consapevoli”. Al tavolo dei relatori, oltre agli ospiti Fran Martin e Elena Blanco, siederanno Tommaso Fregatti, presidente ODG Liguria, e Stefania Berretta coordinatrice Erasmus per l’ODG Liguria. Nel pomeriggio visita all’archivio storico de Il Secolo XIX.

La tre giorni si concluderà mercoledì con un incontro all’Università di Genova e una visita al Museo Villa Frugoni di Genova Nervi.

“Questo appuntamento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di internazionalizzazione che l’Ordine della Liguria ha intrapreso grazie al programma Erasmus+”, commenta il presidente dell’ODG Liguria, Tommaso Fregatti. “Confrontarsi con colleghi europei sull’impatto dell’AI e sull’importanza di educare i cittadini a una lettura critica delle notizie è oggi un dovere deontologico e professionale non più rimandabile”.

“Questa visita di esperti dalla Spagna rappresenta un salto di qualità nelle attività Erasmus dell’ODG Liguria – aggiunge Stefania Berretta, coordinatrice Erasmus dell’ODG Liguria – Quest’anno abbiamo infatti deciso di esplorare nuove opportunità offerte dall’accreditamento Erasmus che il nostro Ordine ha ottenuto nel 2021, affiancando alle formazioni in altri Paesi dell’Ue (Spagna, Belgio, Germania, Finlandia, Francia) anche altre attività: una formazione sul benessere psicologico del giornalista che si è tenuta a Londra, quindi fuori Ue, conclusasi con successo sabato scorso e ora questa visita di “esperti invitati” dall’estero, che porta la dimensione internazionale del progetto sul nostro territorio”.

Le formazioni internazionali organizzate dall’ODG Liguria nell’ambito del Programma Erasmus per l’anno 2025-26 si concluderanno con il viaggio a Bruxelles, programmato per la seconda metà di giugno.