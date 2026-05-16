Aggredita e rapinata a due passi da via Roma, 36enne finisce in ospedale

Genova. Inseguita nei vicoli, aggredita e presa a pugni per uno smartphone. Ancora violenza nel centro storico, questa volta a due passi dalle vetrine lussuose di via Roma e alla faccia di palazzo Ducale.

La vittima è una donna di 36 anni, originaria della Lombardia e a Genova per lavoro, che imboccando vico Casana è stata rapinata da uno sconosciuto.

La chiamata al 118 è arrivata poco dopo mezzanotte. La donna, dopo essere stata presa a pugni nella pancia, è scappata verso via Roma e si è rifugiata in un locale aperto per chiedere aiuto. Poco dopo sono arrivate le volanti della polizia, i militari dell’esercito e l’ambulanza della Croce Bianca.

Agenti e soccorritori hanno trovato la 36enne dolorate e traumatizzata. È riuscita a raccontare quello che era successo prima di salire in ambulanza per essere portata all’ospedale Galliera in codice giallo.

La polizia ha avviato subito le indagini. Del rapinatore non c’era più traccia, ma la zona è coperta da diverse telecamere di sorveglianza e i filmati sono al vaglio.