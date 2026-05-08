Adunata nazionale Alpini, avviato il piano di sicurezza interforze

Genova. “Avviato fin dalla prima mattinata odierna il Piano di sicurezza interforze predisposto per la 97^ Adunata Nazionale Alpini, con servizi che proseguiranno h 24 fino a completo deflusso dei partecipanti, previsto nella tarda serata di domenica 10 maggio, al termine della sfilata nazionale. Attesi circa 400.000 partecipanti, tra associati ANA, simpatizzanti e familiari”.

Lo comunica la Questura di Genova in una nota stampa diffusa questa mattina: “In attuazione di quanto deliberato in sede di Comitato Provinciale ordine e di sicurezza pubblica, numerosi i Tavoli tecnici svolti in Questura ed i sopralluoghi tecnici congiunti, in cui sono stati condivisi i piani di Safety del Comitato Organizzatore ed i dettagli degli eventi ufficiali come delle numerose iniziative collaterali, mostre tematiche, aperture museali, Cittadelle Alpine, cori alpini itineranti e luoghi di aggregazione. Presi in carico anche i contestuali servizi connessi alla presenza del Veliero della Marina militare “Amerigo Vespucci” al Molo Vecchio, per cui sono previste cerimonie ufficiali e visite”.

“Predisposti servizi di prevenzione e vigilanza a medio e lungo raggio, con Polizia di Stato, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza, con il concorso della Polizia locale per i fondamentali aspetti di mobilità cittadina – si legge nel comunicato – Rafforzate le pattuglie interforze, focus sulle zone cittadine interessate all’evento a partire dal centro città per giungere ai luoghi che ospitano logistica, alloggiamento ed attendamenti organizzati. Potenziati i presidi della mobilità sia cittadina, stradale ed autostradale, che quelli in atto presso stazioni ferroviarie, porto e aeroporto e le infrastrutture rilevanti, con il concorso di Polizia stradale, ferroviaria e di frontiera.Tutti gli Uffici e Comandi interessati hanno profuso il massimo sforzo organizzativo ed operativo, prima nella pianificazione ed ora nell’attuazione dei servizi, al fine di prevenire condotte illecite ed assicurare il pronto intervento sul territorio, a favore di residenti, partecipanti all’adunata e turisti“.

“Per garantire il massimo coordinamento dei diversi servizi in essere, attivato dalle 7.00 odierne, il Centro per la Gestione della Sicurezza dell’Evento, ove sono attestati i terminali di tutte le componenti operative – continua – Polizia di Stato, compresa la Polizia Stradale , Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Esercito Italiano, Polizia locale, Servizi sanitari e Vigili del Fuoco. Il Centro, che ha sede come di consueto presso la Sala O.P. della Questura, recentemente implementata con le più moderne tecnologie, opererà in stretto raccordo info/operativo con il Centro Operativo Comunale (COC), ove sono attestati tutti gli asset dei servizi essenziali e la Protezione Civile comunale, in sinergia con tutte le Sale operative delle Forze di Polizia, dell’Ordine e di soccorso presenti sul territorio e con il Centro Operativo dell’ANA, che gestisce gli aspetti organizzativi e logistici dei partecipanti all’evento. La Questura invita a segnalare al NUE 112 eventuali situazioni di pericolo o illecite, per mettere gli operatori delle Forze di Polizia nelle condizioni di intervenire tempestivamente a tutela di residenti, partecipanti all’Adunata e visitatori. Informa altresì che l’Ufficio denunce presso la sede centrale della Questura, situata in prossimità dei siti della manifestazion, rimarrà aperto con il seguente orario 08.00-18.30, nei tre giorni dell’adunata, con ingresso da via Saffi”.