Adunata degli Alpini, folla in corso Italia per lo spettacolare lancio dei paracadutisti

Genova. Folla in corso Italia per il momento più spettacolare della seconda giornata dell’Adunata degli Alpini numero 97 in corso a Genova.

Migliaia le persone che hanno assistito e applaudito alle 13 di oggi al lancio dei sei paracadutisti del quarto reggimento dell’Esercito, atterrati con il vessillo tricolore nei pressi di un campo appositamente allestito nei pressi dei bagni San Nazaro in una giornata assolutamente estiva.

La polizia locale ha chiuso la carreggiata a mare della strada. In passeggiata e sugli scogli c’erano tanti alpini ma anche tantissimi genovesi e curiosi.

Al Ducale l’incontro associativo le delegazioni delle Sezioni ANA all’estero

Questa mattina a Palazzo Ducale è stato il saluto della consigliera comunale delegata del Comune di Genova per l’adunata, Vittoria Canessa Cerchi, ad aprire l’incontro associativo con le delegazioni delle Sezioni ANA all’estero, i rappresentanti della I.F.M.S. (International Federation of Mountain Soldiers) e i militari stranieri presenti in città.

Nel suo intervento, la consigliera Vittoria Canessa Cerchi ha evidenziato il profondo legame tra Genova e il mondo alpino, richiamando il valore universale dell’esperienza delle Penne Nere e delle comunità italiane all’estero: “Accogliere a Genova le delegazioni internazionali dell’Associazione Nazionale Alpini rappresenta un privilegio per una città che, proprio come il mondo alpino, ha un legame indissolubile con il concetto di confine e di orizzonte. Genova, città di mare protetta e abbracciata dalle montagne, riconosce in tutto il Corpo e nelle Sezioni ANA all’estero la prova concreta di come lo spirito alpino non conosca confini e continui a trasmettere valori di solidarietà, sacrificio e onestà anche lontano dall’Italia, senza mai perdere il legame con le proprie radici. Per la nostra città – prosegue Canessa Cerchi – è motivo di orgoglio poter essere oggi la porta che riabbraccia queste comunità sotto la luce della Lanterna”. All’incontro hanno partecipato, fra gli altri, il presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini e numerosi rappresentanti delle delegazioni italiane e straniere.

Gli altri appuntamenti della seconda giornata di Adunata

Ecco gli altri appuntamenti previsti per la seconda giornata della 97° Adunata degli alpini. Alle 16.30 è prevista la Santa Messa nella Cattedrale di San Lorenzo celebrata da monsignor Tasca. E alle 17.30 la Sfilata del Labaro ANA e del vessillo della Sezione di Genova da piazza San Lorenzo a piazza Matteotti

La giornata proseguirà con i saluti istituzionali a Palazzo Ducale, alla presenza della sindaca di Genova, del presidente della Regione Liguria e del presidente dell’Associazione Nazionale Alpini.