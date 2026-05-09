  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Da sapere

Adunata degli Alpini, domenica 10 maggio accesso all’ospedale Galliera con auto private solo per terapie salvavita

Presentando documentazione fornita dal medico ospedaliero. Accesso obbligatorio dal varco di viale Brigate Partigiane

Inaugurazione cittadella Alpini
Genova. Dalla mezzanotte alle 23 di domenica 10 maggio, l’accesso all’Ospedale Galliera con veicoli privati è consentito esclusivamente per trattamenti sanitari non rinviabili (terapie salvavita), presentando documentazione fornita dal medico ospedaliero.
L’unico varco autorizzato per l’accesso all’area pedonale 2 è il varco 47, in viale Brigate Partigiane (intersezione rotatoria 9 Novembre 1989). Al varco è obbligatorio esibire documentazione sanitaria. All’interno dell’area pedonale non è consentita alcuna sosta o parcheggio.

AREA PEDONALE ALPINA N. 2

È attiva da sabato 9 ore 17:00 a domenica 10 maggio ore 23:00, in occasione della sfilata.
Coinvolge un’ampia area centrale cittadina, incluse zone come via Garibaldi, via Cairoli, via Roma, piazza Caricamento, piazza della Meridiana, corso Buenos Aires (parziale), piazza Verdi e Borgo Pila.
È in vigore il divieto totale di circolazione, con eccezioni per servizi essenziali e veicoli autorizzati, dalle ore 00:00 alle ore 23 di domenica 10 maggio.
È istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, con rimozione forzata nei quartieri Carignano e Foce, dalle ore 17 di sabato 9 maggio alle ore 23 di domenica 10 maggio.
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.