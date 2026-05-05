Adunata degli Alpini a Genova: il CIV Colombo-Galata illumina piazza Colombo con installazioni dedicate

Genova. In vista dell’Adunata nazionale degli Alpini, in programma dall’8 al 10 maggio a Genova, il CIV Colombo-Galata – aderente a Confcommercio Genova – promuove un’iniziativa di allestimento urbano nel cuore della città, con l’obiettivo di valorizzare l’accoglienza lungo uno degli assi commerciali più centrali.

Nei giorni scorsi piazza Colombo è stata infatti interessata dall’installazione di quattro luminarie raffiguranti il cappello degli Alpini, posizionate in corrispondenza dei principali accessi di via Colombo (lato basso e alto) e di via Galata (lato basso e alto). Le strutture, realizzate artigianalmente, sono state finanziate direttamente dai commercianti aderenti al CIV.

“Vogliamo dare un segnale forte di benvenuto – spiega Manuela Carena, presidente del CIV Colombo-Galata -. Le installazioni rappresentano l’orgoglio e il ringraziamento dei nostri commercianti verso il Corpo degli Alpini. L’investimento è stato pensato per contribuire al decoro urbano e offrire un segnale concreto di accoglienza in un punto strategico della città”.

Nel corso dei tre giorni dell’adunata, il distretto Colombo-Galata garantirà piena operatività: negozi, bar e ristoranti resteranno aperti per tutta la durata della manifestazione. “L’obiettivo è assicurare servizi e continuità commerciale in un momento di grande afflusso – aggiunge il segretario del CIV e ideatore dell’iniziativa, Salvatore Vassallo – contribuendo alla gestione dell’accoglienza in una zona centrale e ad alta frequentazione”.

L’iniziativa si inserisce nel lavoro più ampio del sistema dei Centri Integrati di Via aderenti a Confcommercio Genova, impegnati stabilmente per migliorare l’attrattività del territorio, la qualità dell’offerta e la fruibilità degli spazi urbani.