Adunata degli alpini, modifiche anche per il servizio di Amt Genova

Genova. In occasione della 97esima Adunata degli Alpini, che si svolgerà a Genova da venerdì 8 a domenica 10 maggio, Amt Genova potenzia il servizio della metropolitana e mette in atto variazioni al servizio bus, urbano ed extraurbano, in adeguamento ai provvedimenti previsti sulla circolazione in città. Di seguito i dettagli.

Metropolitana, servizio potenziato sabato 9 e domenica 10 maggio

Il servizio della metropolitana sarà intensificato nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio; in entrambe le giornate, tra le ore 13.00 e le ore 20.00, la frequenza delle corse sarà incrementata fino a una corsa ogni 6 minuti, rispetto agli attuali 8, grazie all’impiego di un treno aggiuntivo (sei convogli complessivi anziché cinque).

È inoltre previsto il prolungamento del servizio nella notte tra sabato e domenica: la metro non chiuderà e tra l’1.00 e le 6.00 di domenica 10 maggio sarà attiva con una corsa ogni 20 minuti.

Linee bus urbane: modifiche al servizio nelle giornate 8, 9 e 10 maggio

Le linee bus urbane transitanti per il centro città registreranno variazioni e limitazioni di percorso nelle giornate dell’8, 9 e 10 maggio. Visto l’elevato numero di linee bus urbane coinvolte dalle chiusure del centro, il dettaglio è riportato sul sito Amt, dove è stata creata una sezione dedicata all’Adunata degli Alpini, con un bottone accessibile direttamente dalla home page. Questo il link da consultare e che sarà aggiornato in caso di eventuali, diverse, modifiche al servizio https://www.amt.genova.it/amt/home/adunata-alpini-8-9-e-10-maggio-2026/

Linee bus extraurbane: variazioni di percorso e capolinea alla piastra di Marassi

Per quanto riguarda il servizio provinciale, il capolinea delle linee extraurbane 702, 715, 725, 726, 727, 728, 774, 775 e 776 verrà temporaneamente spostato sulla piastra di Marassi (compresa tra via Angeli del Fango e via Spensley). Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 4 a martedì 12 maggio (e comunque fino a cessate esigenze)

Il capolinea provvisorio della piastra di Marassi è servito dalle linee urbane 13 e 14 con le quali si può interscambiare alla fermata Bobbio 5/Stadio in direzione Brignole e alla fermata Bobbio 1/scalinata Montaldo in direzione Prato. A seguito del temporaneo spostamento del capolinea delle linee extraurbane da viale Caviglia alla piastra di Marassi, i clienti in possesso di titoli di viaggio provinciali potranno utilizzare i servizi di linea urbani sulla tratta Marassi-Brignole da lunedì 4 a martedì 12 maggio.

Volabus

Da lunedì 4 a giovedì 7 maggio, lunedì 11 e martedì 12 maggio in direzione aeroporto viene attivata la fermata provvisoria in via XX Settembre (incrocio con via V Dicembre) mentre la fermata De Ferrari/Metro viene temporaneamente sospesa. I capolinea restano invariati.

Venerdì 8 e sabato 9 maggio i bus, in entrambe le direzioni, non effettuano la fermata di De Ferrari/Metro. I capolinea restano invariati.

Domenica 10 maggio la linea è limitata alla tratta Aeroporto-Stazione Principe FS, con capolinea provvisorio in piazza Acquaverde. Temporaneamente sospesi il capolinea di Brignole e la fermata De Ferrari/Metro.

Sito AMT www.amt.genova.it

Per rimanere aggiornati sul servizio AMT, sul sito www.amt.genova.it è stata attivata una sezione dedicata a tutte le informazioni utili per muoversi in città durante l’evento dedicato agli Alpini.

A questo link è possibile consultare il dettaglio dei servizi interessati:

https://www.amt.genova.it/amt/home/adunata-alpini-8-9-e-10-maggio-2026/

Sempre sul sito, direttamente dalla home page è possibile collegarsi alla sezione per l’acquisto dello speciale Adunata Ticket nella versione digitale. Questo il link per l’accesso diretto:

https://www.amt.genova.it/amt/biglietti-e-abbonamenti-2/adunata-alpini/