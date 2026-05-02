  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Info utili

Adunata degli alpini, modifiche anche per il servizio di Amt Genova

Dall'8 al 10 maggio cambia il percorso di diverse linee degli autobus ma potenziata la metropolitana con apertura no stop nella notte tra sabato e domenica

nuova metropolitana

Genova. In occasione della 97esima Adunata degli Alpini, che si svolgerà a Genova da venerdì 8 a domenica 10 maggio, Amt Genova potenzia il servizio della metropolitana e mette in atto variazioni al servizio bus, urbano ed extraurbano, in adeguamento ai provvedimenti previsti sulla circolazione in città. Di seguito i dettagli.

Metropolitana, servizio potenziato sabato 9 e domenica 10 maggio

Il servizio della metropolitana sarà intensificato nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio; in entrambe le giornate, tra le ore 13.00 e le ore 20.00, la frequenza delle corse sarà incrementata fino a una corsa ogni 6 minuti, rispetto agli attuali 8, grazie all’impiego di un treno aggiuntivo (sei convogli complessivi anziché cinque).

È inoltre previsto il prolungamento del servizio nella notte tra sabato e domenica: la metro non chiuderà e tra l’1.00 e le 6.00 di domenica 10 maggio sarà attiva con una corsa ogni 20 minuti.

Linee bus urbane: modifiche al servizio nelle giornate 8, 9 e 10 maggio

Le linee bus urbane transitanti per il centro città registreranno variazioni e limitazioni di percorso nelle giornate dell’8, 9 e 10 maggio. Visto l’elevato numero di linee bus urbane coinvolte dalle chiusure del centro, il dettaglio è riportato sul sito Amt, dove è stata creata una sezione dedicata all’Adunata degli Alpini, con un bottone accessibile direttamente dalla home page. Questo il link da consultare e che sarà aggiornato in caso di eventuali, diverse, modifiche al servizio https://www.amt.genova.it/amt/home/adunata-alpini-8-9-e-10-maggio-2026/

Linee bus extraurbane: variazioni di percorso e capolinea alla piastra di Marassi

Per quanto riguarda il servizio provinciale, il capolinea delle linee extraurbane 702, 715, 725, 726, 727, 728, 774, 775 e 776 verrà temporaneamente spostato sulla piastra di Marassi (compresa tra via Angeli del Fango e via Spensley). Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 4 a martedì 12 maggio (e comunque fino a cessate esigenze)

Il capolinea provvisorio della piastra di Marassi è servito dalle linee urbane 13 e 14 con le quali si può interscambiare alla fermata Bobbio 5/Stadio in direzione Brignole e alla fermata Bobbio 1/scalinata Montaldo in direzione Prato. A seguito del temporaneo spostamento del capolinea delle linee extraurbane da viale Caviglia alla piastra di Marassi, i clienti in possesso di titoli di viaggio provinciali potranno utilizzare i servizi di linea urbani sulla tratta Marassi-Brignole da lunedì 4 a martedì 12 maggio.

Volabus

Da lunedì 4 a giovedì 7 maggiolunedì 11 e martedì 12 maggio in direzione aeroporto viene attivata la fermata provvisoria in via XX Settembre (incrocio con via V Dicembre) mentre la fermata De Ferrari/Metro viene temporaneamente sospesa. I capolinea restano invariati.

Venerdì 8 e sabato 9 maggio i bus, in entrambe le direzioni, non effettuano la fermata di De Ferrari/Metro. I capolinea restano invariati.

Domenica 10 maggio la linea è limitata alla tratta Aeroporto-Stazione Principe FS, con capolinea provvisorio in piazza Acquaverde. Temporaneamente sospesi il capolinea di Brignole e la fermata De Ferrari/Metro.

Sito AMT www.amt.genova.it

Per rimanere aggiornati sul servizio AMT, sul sito www.amt.genova.it è stata attivata una sezione dedicata a tutte le informazioni utili per muoversi in città durante l’evento dedicato agli Alpini.

A questo link è possibile consultare il dettaglio dei servizi  interessati:

https://www.amt.genova.it/amt/home/adunata-alpini-8-9-e-10-maggio-2026/

Sempre sul sito, direttamente dalla home page è possibile collegarsi alla sezione per l’acquisto dello speciale Adunata Ticket nella versione digitale. Questo il link per l’accesso diretto:

https://www.amt.genova.it/amt/biglietti-e-abbonamenti-2/adunata-alpini/

Più informazioni
leggi anche
alpini
Da sapere
Adunata degli alpini, parcheggi gratuiti e tariffe agevolate in park per circa 7000 residenti
alpini
Le penne nere
“Cosa succederà durante l’adunata degli alpini?”, il programma dell’evento a Genova
villa durazza pallavicini
Modifica
Adunata degli Alpini e chiusure, deroghe per villa Pallavicini, Castello d’Albertis e per le sedi del Deledda
A Vado e Quiliano il raduno degli Alpini
Provvedimento
Alpini a Genova, due giorni di chiusura per scuole e parchi pubblici. La scelta del Comune: “Garantire mobilità e sicurezza”
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.