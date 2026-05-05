Alpini, polemiche in Regione ma alla fine tutti d’accordo sulla solidarietà: “No a strumentalizzazioni”

Genova. Mattinata di polemiche in Regione sull’Adunata degli Alpini che Genova ospiterà nel fine settimana. Alla fine, nonostante quasi un’ora di battibecchi tra maggioranza e opposizione, è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno della Lega (con diverse modifiche rispetto all’originale) che esprime “contrarietà verso i toni denigratori e pregiudiziali utilizzati nei confronti degli alpini e piena solidarietà alle penne nere” e impegna la giunta a respingere “ogni tentativo di strumentalizzazione ideologica volta a dividere la cittadinanza“. Contenuti in linea con quanto dichiarato a Palazzo Tursi dalla sindaca Silvia Salis.

Tra le premesse vengono richiamati “dichiarazioni, documenti e scritte che accusano indistintamente il corpo degli Alpini di sessismo, violenze e cultura tossica“. Secondo il documento, quanto riportato “non rispecchia, ma anzi infanga la realtà di un corpo militare e di un’associazione da sempre in prima linea nelle emergenze umanitarie e civili”.

In apertura di seduta la consigliera Lilli Lauro di Fratelli d’Italia aveva chiesto di sospendere la seduta per discutere un ordine del giorno straordinario per manifestare solidarietà agli alpini. Il presidente Stefano Balleari, dopo aver consentito una lunga discussione, non ha acconsentito.

“La destra regionale strumentalizza l’adunata degli Alpini per fini puramente propagandistici, impegnando senza ritegno l’aula in sproloqui politici e arrivando a pretendere la sospensione dei lavori per discutere un ordine del giorno il cui unico scopo è evidente: alimentare sterile polemica – commenta Stefano Giordano del M5s -. Evidentemente, la maggioranza non ha chiaro quali siano le reali emergenze della Città metropolitana e della Liguria”.

All’attacco tutto il centrodestra: “Siamo davanti ad un vero e proprio cortocircuito della sinistra: oggi in Consiglio regionale anche la minoranza si è detta favorevole a condividere un documento con la maggioranza a sostegno dell’imminente Adunata degli Alpini. La proposta è stata firmata da tutti i capigruppo e successivamente approvata dall’aula. Lo stesso tema, però, affrontato in Consiglio comunale la scorsa settimana, ha visto un esito completamente diverso: la sindaca di Genova Silvia Salis e l’intera sinistra hanno infatti negato il loro sostegno al corpo degli alpini ad un ordine del giorno giudicato addirittura inammissibile dall’assessore alla sicurezza. Quando si tratta degli Alpini, la sinistra si divide. Noi restiamo dalla stessa parte: quella del rispetto e della riconoscenza”.