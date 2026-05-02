Adunata degli alpini, parcheggi gratuiti e tariffe agevolate in park per circa 7000 residenti

Genova. La direzione Mobilità urbana del Comune di Genova ha individuato e comunicato a domicilio ai circa 7000 residenti delle zone del centro e della zona tra piazza della Vittoria e Brignole le soluzioni alternative per la sosta, durante lo svolgimento dell’Adunata Nazionale Alpini, dall’8 al 10 maggio a Genova. Per mitigare il disagio, sono state attivate diverse opzioni di sosta alternative. . La direzione Mobilità urbana del Comune di Genova ha individuato e comunicato a domicilio ai circadelle zone delle soluzioni alternative per la sosta, durante lo svolgimento dell’dall’a Genova., sono state attivate diverse opzioni di sosta alternative.

Per tutti i possessori di permesso Blu Area, da lunedì 4 a lunedì 11 maggio, sarà possibile parcheggiare liberamente in tutte le zone di Blu Area della città e in tutte le Isole Azzurre.

Per l’occasione, sono state anche riattivate appositamente le Isole Azzurre estive adiacenti a corso Italia (nelle vie Giovanni Bovio, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Don Giovanni Minzoni, Mario Galli, Renato Martorelli, Piave, Renzo Righetti, Nazario Sauro, Corso Italia).

Spazi parcheggio straordinari in aree pubbliche e private

In esclusiva per i residenti delle zone A, B, D, E, F e ZTL Centro Storico e Molo sono stati riservati ulteriori spazi:

Parcheggi Gratuiti in strutture Genova Parcheggi (via Buozzi-interscambio Dinegro), piazza Carignano, via Carducci 30r, piazza Tommaseo: accesso gratuito da giovedì 7 alle 08:00 a sabato 9 alle 24:00; uscita dalle 23:00 di domenica 10 alle 12:00 di lunedì 11.

Parcheggio Ortec Industriale S.p.A. (accesso dal varco portuale di Via dei Pescatori): accesso sabato 9 dalle 16:00 alle 22:00, uscita domenica 10 dalle 23:00 alle 24:00.

Parcheggio pubblico San Benigno (Esselunga) di via Albertazzi 12r (attenzione: non quello di via di Francia): accesso da giovedì 7 a sabato 9 dalle 7:00 alle 22:00; uscita lunedì 11 tra le 7:00 e le 22:00. Non è possibile uscire durante l’orario di chiusura notturno, non si possono lasciare veicoli in sosta dopo le 22 di lunedì (penale 20 euro a notte).

Parcheggio Torri Faro, via Albertazzi 7r: accesso da giovedì 7 alle 08:00 a sabato 9 alle 24:00, uscita da domenica 10 alle 23:00 a lunedì 11 alle 17:00.

Parcheggio di Via Spataro 32r-: accesso giovedì 7 dalle 12:00 alle 20:00, uscita lunedì 11 dalle 08:00 alle 16:00.

Sosta straordinaria su strada per tutti i cittadini

Sono stati istituiti lunghi tratti di sosta gratuita a Molassana, in via Adamoli (direzione mare), via Pedullà, e via Nazionale, disponibili da giovedì 7 a lunedì 11.

Saranno, inoltre, dedicati alla sosta alcuni tratti di corsie riservate ai bus, in diverse zone della città: via Archimede, via Barrili, via Bobbio, via Canevari, corso Sardegna, corso Europa, corso Marconi, via Cantore, via di Francia, piazza Barabino, via Prà, via Ronchi.

Parcheggi Privati a Tariffa Agevolata



Il Comune di Genova si è adoperato affinché i gestori dei parcheggi applicassero ai residenti nelle aree interessate dalla manifestazione tariffe giornaliere agevolate:

– Autopark Piccapietra: 12,50 € al giorno, pagamento alla postazione presidiata del piano di superficie (accesso da giovedì 7 alle 12:00 fino a sabato 9 alle 24:00; uscita dalle 23:00 di domenica 10 alle 9:00 di lunedì 11).

– Waterfront Palasport: 15 euro al giorno, necessaria richiesta con mail ad alpini@quickparking.it, entro martedì 5 alle 12:00, indicando nominativo e targa, per ottenere voucher (accesso da giovedì 7 alle 12:00 fino a sabato 9 alle 24:00; uscita dalle 23:00 di domenica 10 alle 9:00 di lunedì 11).

– Parcheggio SABA presso Ospedale San Martino: 10 euro al giorno, recarsi presso l’Info Point del parcheggio (piano -1) con documento di identità e ticket di ingresso, se Telepass segnalarlo subito (accesso sabato 9 dalle 9:00, uscita dalle 23 di domenica 10 alle 9:00 di lunedì 11).

– Lambruschini Park: tariffa forfait 50 euro da giovedì 7 a lunedì 11 (5 giorni), necessario acquisto di tessera prepagata presso agenzia Hertz del Terminal Traghetti.

– Marina Park: 1 euro/ora, tariffa massima 10 euro al giorno, posti limitati, ticket acquistabili lunedì 4 e giovedì 7 in orario 9-13 e 14,30-18. (accesso da giovedì 7 a sabato 9 alle 24:00; uscita dalle 23:00 di domenica 10 alle 24:00 di lunedì 11).

– Marina di Porto Antico: 24 euro al giorno, necessaria prenotazione con mail ad mpa@marinaportoantico.it per ottenere voucher (accesso da giovedì 7 alle 12:00 a sabato 9 alle 24:00; uscita dalle 23:00 di domenica 10 alle 12:00 di lunedì 11).

Zona Centro e Brignole-piazza della Vittoria: le aree interessati dai divieti



I divieti di circolazione e sosta saranno suddivisi in due fasce principali:

1. Aree con divieto di sosta da giovedì 7 maggio (ore 17:00) e divieto di circolazione dalle 00:00 di venerdì 8 maggio, con termine divieti domenica 10 maggio alle ore 23:00

– Zona Centro: Via San Lorenzo, Piazza Dante, Via Ceccardi, Via XII Ottobre, Piazza Corvetto, Piazza Fontane Marose, Via Garibaldi, Via Lomellini, Piazza Caricamento.

– Zona Brignole/Vittoria: Via Diaz, Viale Brigata Bisagno, Piazza Verdi, Via San Vincenzo, Via Maragliano, Via Malta, Via Brigata Liguria, Piazza della Vittoria.

2. Aree con divieto di sosta da sabato 9 maggio (ore 17:00) e divieto di circolazione dalle 00:00 di domenica 10 maggio, termine divieti domenica 10 maggio (ore 23:00):

– Aree estese: le limitazioni coinvolgeranno quasi tutto il Centro (Maddalena, Molo, San Vincenzo, Brignole), i quartieri di Carignano e della Foce (fino a Via Casaregis). In queste aree il divieto di sosta non si applicherà in tutte le vie: si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica locale.

Il Numero Verde Protezione Civile 800177797 nel corso dell’evento sarà attivo con i seguenti orari:

Venerdì 8 maggio dalle ore 7.00 alle ore 19.00

Sabato 9 maggio dalle ore 7.00 alle ore 19.00

Domenica 10 maggio dalle ore 7.00 alle ore 22.00