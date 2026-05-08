Adunata degli alpini, al padiglione blu 3500 brande e 100 stalli camper: la visita della sindaca

Genova. Questo pomeriggio la sindaca di Genova, Silvia Salis, accompagnata dall’assessora alla Sicurezza urbana, Arianna Viscogliosi, e dalla consigliera delegata alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, Vittoria Canessa Cerchi, ha visitato l’area di accoglienza allestita dal Comune di Genova al Padiglione Blu Jean Nouvel del Waterfront, in collaborazione con Porto Antico.

Alla visita hanno partecipato anche Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico Spa, Massimo Cortesi, direttore de “L’Alpino” e responsabile della comunicazione ANA (Associazione Nazionale Alpini), Giuseppe Ventura, coordinatore primo raggruppamento protezione civile ANA.

All’interno del padiglione, sono circa 3.500 le brandine messe a disposizione, mentre nell’area dell’ex tensostruttura sono stati autorizzati 100 stalli di sosta. Tutti gli spazi a disposizione sono stati prenotati già da giorni.

«Ringrazio i tantissimi volontari e tutte le persone che stanno lavorando perché questa Adunata si svolga nel migliore dei modi – ha detto la sindaca Silvia Salis – Il Comune e la città hanno messo in campo un grande sforzo affinché tutte le Penne nere possano essere accolte nel migliore dei modi, con servizi a disposizione per ogni esigenza».

«L’accoglienza è stata molto calorosa e per questo rinnoviamo i ringraziamenti agli Alpini, per il clima gioioso e di festa che stanno portando in città – dichiara la consigliera delegata Vittoria Canessa Cerchi – Abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare con Alpini arrivati davvero da ogni parte d’Italia, raccogliendo le loro storie, le loro impressioni sulla città e sulla città. Il Comune di Genova ha lavorato tantissimo per la buona riuscita logistica della manifestazione e oggi abbiamo potuto vedere direttamente come la macchina stia funzionando, grazie all’accoglienza nelle tante sedi autorizzate e allestite con servizi igienici. Siamo pronti ad accogliere tutti gli alpini che ancora arriveranno nelle prossime ore. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato e stanno lavorando per rendere tutto questo possibile».

«Siamo felici di ospitare le Penne nere nella nostra città e orgogliosi di aver offerto loro un’accoglienza adeguata, con una macchina organizzativa che vede coinvolte tantissime professionalità comunali – commenta l’assessora alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – Ci tengo inoltre a ringraziare tutti gli agenti della Polizia Locale che in queste ore e nel prossimo fine settimana, stanno operando anche attraverso l’adesione volontaria a progetti speciali, finalizzati al rafforzamento della loro presenza sul territorio a tutela di tutti, per garantire una festa per tutta la città, in sicurezza».

«Come Porto Antico di Genova siamo lieti che i nostri spazi, nel padiglione Blu e ai Magazzini del Cotone, siano i due poli centrali dell’accoglienza di questa grandissima e bellissima festa, coronata dalla presenza di Nave Vespucci a Calata Molo Vecchio», le parole del presidente di Porto Antico Spa Mauro Ferrando.