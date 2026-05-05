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Adunata degli alpini, istruzioni per l’uso: un geoportale online su traffico e aree

Il Comune di Genova fa il punto sulle varie ordinanze di protezione civile, sicurezza e mobilità. Corridoi speciali per i pazienti degli ospedali

geoportale

Genova. Strade, parcheggi, varchi, servizi pubblici, autobus, accesso agli ospedali, sicurezza, scuole, parchi, lavoro agile: sono tante le misure adottate, in vari ambiti, dal Comune di Genova, con il supporto della protezione civile e la polizia locale, in vista dell’adunata nazionale degli alpini.

Per fare il punto su ordinanze e decisioni oggi a palazzo Tursi la consigliera delegata all’evento, Vittoria Canessa Cerchi, ha riunito in una sola conferenza stampa assessori e referenti delle direzioni competenti. Tra le novità sottolineate, dalla stessa Canessa Cerchi, la messa a punto di un geoportale online dove si potranno trovare varie informazioni pratiche come, ad esempio, le aree dove il traffico e la sosta saranno vietate e in quale periodo.

“La zona maggiormente interessata dalle limitazioni sarà quella verde scuro – dice la consigliera delegata – sostanzialmente tra il porto antico, De Ferrari, via XX Settembre, Brignole e piazza Della Vittoria, perché ospiterà parate e iniziative da venerdì a domenica, mentre l’area verde chiara, che comprende anche Carignano e la Foce sarà chiamata in causa tra sabato e domenica sera”.

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Per la parata principale, quella di domenica, che durerà 10 ore tra ammassamento e sfilata vera e propria, sono attese 90mila persone.

L’assessore alla Protezione civile Massimo Ferrante ha confermato la riunione permanente del Coc a partire da mercoledì: “Siamo contenti di ospitare l’adunata ma non si può negare che la città sia vulnerabile, anche per via dei molti cantieri aperti”.

Il direttore della Mobilità urbana, Alberto Cappato, ha fornito alcuni dati relativi alle auto e moto da spostare dalle zone verdi: “Parliamo di 680 parcheggi dalla zona verde scuro e di circa 6000 da quella verde chiaro, di queste alcune riusciremo a non toccarle ma è indubbio che ci sarà un impatto sulla sosta e non sarà semplice trovare soluzioni nelle aree a corona rispetto a quelle interdette”.

Nei giorni scorsi il Comune ha diramato varie note sulle modifiche alla viabilità e alla sosta e sulle agevolazioni e alternative ai parcheggi dei residenti. Sul fronte della mobilità è stato chiarito dagli assessori Arianna Viscogliosi ed Emilio Robotti che saranno creati dei corridoi di accesso per i pazienti dell’ospedale Galliera e dei loro caregiver, che potranno entrare nelle zone verdi previo certificato rilasciato dal medico.

Nel corso delle prossime ore, inoltre, oltre alle ordinanze già emesse, come quelle sulla chiusura delle scuole e dei parchi, sono attese nuove ordinanze di sicurezza per il divieto in determinate zone di detenzione e utilizzo di spray urticanti o di bevande in vetro o lattina chiuse. L’assessora al Commercio Tiziana Beghin ha parlato di alcune semplificazioni burocratiche stabilite per i pubblici esercizi, come ad esempio la possibilità di installare spillatrici nei dehors senza permessi.

Durante la conferenza stampa è stato annunciato un servizio straordinario di Amiu per tutto quello che riguarda la gestione dei rifiuti – tra le altre cose ci sarà uno spazzamento nelle strade interessate dalle sfilate anche prima e non solo dopo il passaggio – e di Amt per il trasporto pubblico.

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