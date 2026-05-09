Adunata degli Alpini a Genova, il programma della seconda giornata

Genova. Comincia alle alle 10.30 presso nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale con l’incontro tra il presidente nazionale di Ana, le sezioni all’estero, le delegazioni Ifms e i militari stranieri la seconda giornata della 97° Adunata degli Alpini a Genova.

Un altro momento clou alle 13 con il lancio dei paracadutisti in corso Italia (Lido di San Nazaro). Alle 16.30 è prevista la Santa Messa nella Cattedrale di San Lorenzo celebrata da monsignor Tasca.

E alle 17.30 la Sfilata del Labaro ANA e del vessillo della Sezione di Genova da piazza San Lorenzo a piazza Matteotti

La giornata proseguirà con i saluti istituzionali a Palazzo Ducale, alla presenza della sindaca di Genova, del presidente della Regione Liguria e del presidente dell’Associazione Nazionale Alpini.

Alle 20.30, il Teatro Carlo Felice ospita il concerto “Cori sotto la Lanterna”, aperto al pubblico su prenotazione (prevendite su www.vivaticket.com e presso la biglietteria del Teatro; costo 10 euro, con ricavato devoluto in beneficenza). Parallelamente, il centro cittadino è animato da esibizioni itineranti di cori e fanfare alpine.

Il bilancio della prima giornata dell’Adunata

Ieri le Autorità liguri hanno accolto in Piazza De Ferrari l’arrivo della Bandiera di Guerra del 2°Reggimento Alpini, evento che ha concluso la parte ufficiale della prima giornata della 97° Adunata degli Alpini.

“È un’emozione immensa vedervi qui, nel cuore pulsante della nostra città». Con queste parole la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha dato il benvenuto della città alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, davanti a una piazza De Ferrari gremita di penne nere. «Genova torna a colorarsi del vostro verde e della vostra straordinaria energia – ha sottolineato la prima cittadina – vi accogliamo a braccia aperte in questa piazza che è il simbolo della nostra identità”.

Nel corso del suo intervento, la sindaca ha voluto sottolineare la fratellanza tra Genova e gli Alpini nata nei momenti di emergenza, ricordando in particolare l’aiuto prestato dopo il crollo di Ponte Morandi.

In chiusura, un messaggio rivolto ai più giovani: “Guardate agli Alpini non soltanto come una tradizione del passato, ma come un esempio di comunità. In un tempo che spesso spinge all’individualismo, gli Alpini ci insegnano il valore del “noi”: il valore del camminare insieme, del prendersi cura gli uni degli altri, del sentirsi parte di qualcosa di più grande”.

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha dichiarato:”Dopo 25 anni l’Adunata nazionale degli Alpini torna a Genova: è un grande evento, una festa, ma non solo. È per la Liguria un momento di memoria e unità, di celebrazione dei valori che contraddistinguono gli Alpini: senso civico, sacrificio, solidarietà e amore per la comunità. Questo perché gli Alpini rappresentano un autentico esempio di servizio al Paese, durante il servizio militare ma anche attraverso il loro impegno nelle emergenze e nell’aiuto alle persone. Siamo felici di ospitare a Genova questa Adunata nazionale, che nasce da un legame profondo con la città, maturato dopo la tragedia del Ponte Morandi: da allora abbiamo lavorato perché Genova potesse ospitare questo appuntamento, e ne siamo molto orgogliosi”.

La giornata si è conclusa con la tradizionale cena ufficiale a cui hanno partecipato le Autorità civili e militari e che è stata eccezionalmente allestita nella Sala degli Squali dell’Acquario di Genova.

Intanto in città festa per tutto il pomeriggio e tutta la notte tra cori, canti e balli. E domani, domenica 10 maggio, la giornata conclusiva con la maxi sfilata.