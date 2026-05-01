“Cosa succederà durante l’adunata degli alpini?”, il programma dell’evento a Genova

Genova. In questi giorni si è parlato soprattutto di divieti, ordinanze e misure strardinarie legate a come la città di Genova si sta preparando all’invasione delle penne nere ma sono in tanti a chiedersi, tra una polemica e l’altra, “cosa faranno gli alpini a Genova?”

Il programma dell’adunata degli alpini numero 97, a distanza di 25 anni da quella del 2001, è ricco e fitto ed è leggendolo che si può comprendere come mai nella settimana dal 4 al 10 maggio a Genova sono attesi circa 400mila alpini.

Mostre, incontri, raduni, fanfare ma anche concerti, cori, messe e lanci con il paracadute si susseguiranno soprattutto negli ultimi tre giorni di adunata, da venerdì 9 a domenica 10 maggio, il clou dell’evento.

Adunata degli alpini, il programma di venerdì 8 maggio



La manifestazione prende avvio venerdì 8 maggio alle 9 con la cerimonia dell’alzabandiera in piazza De Ferrari. A seguire si svolgono l’onore ai caduti presso l’arco in piazza della Vittoria, e l’inaugurazione della “cittadella degli alpini”, allestita nei Giardini Brignole.

Nel tardo pomeriggio, dalle 18.30, il centro cittadino sarà attraversato dalla sfilata dei vessilli, che dal Porto Antico raggiungerà piazza De Ferrari. Seguono i gonfaloni, il Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini, il vessillo della Sezione di Genova e la Bandiera di guerra. La giornata si conclude con il saluto ufficiale della città e gli onori alle insegne.

Adunata degli alpini, il programma di sabato 9 maggio



La giornata si apre alle 10.30 presso nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale con l’incontro tra il presidente nazionale di Ana, le sezioni all’estero, le delegazioni Ifms e i militari stranieri.

Ore 13.00 – Lancio dei paracadutisti in corso Italia (Lido di San Nazaro)

Ore 16.30 – Santa Messa nella Cattedrale di San Lorenzo

Ore 17.30 – Sfilata del Labaro ANA e del vessillo della Sezione di Genova da piazza San Lorenzo a piazza Matteotti

La giornata prosegue con i saluti istituzionali a Palazzo Ducale, alla presenza della sindaca di Genova, del presidente della Regione Liguria e del presidente dell’Associazione Nazionale Alpini.

Alle 20.30, il Teatro Carlo Felice ospita il concerto “Cori sotto la Lanterna”, aperto al pubblico su prenotazione (prevendite su www.vivaticket.com e presso la biglietteria del Teatro; costo 10 euro, con ricavato devoluto in beneficenza). Parallelamente, il centro cittadino è animato da esibizioni itineranti di cori e fanfare alpine.

Il programma di domenica 10 maggio



Il momento culminante dell’adunata nazionale degli alpini è rappresentato dalla tradizionale sfilata, con partenza alle 9 da piazza Corvetto.

Circa 90mila alpini, appartenenti alle 80 sezioni italiane, alle 31 sezioni estere e ai 5 gruppi autonomi nei cinque continenti, sfilano accompagnati da fanfare, cori e gruppi storici. Il corteo percorre via Roma, piazza De Ferrari e via XX Settembre, per concludersi in piazza della Vittoria.

Qui si svolge il passaggio della “stecca” alla sezione di Brescia, seguito dalla cerimonia dell’ammainabandiera in via Diaz, di fronte alla tribuna delle autorità.

Per tutta la durata dell’evento, la città sarà animata dalla presenza di cori e fanfare alpine, espressione della tradizione musicale nata nelle trincee della Grande Guerra.

Sono circa 200 le formazioni – 143 cori e 68 fanfare – con esibizioni diffuse in chiese, teatri e spazi pubblici, anche a supporto dei momenti ufficiali.

Oltre 1000 volontari e operatori sono impegnati nel supporto all’organizzazione logistica, nella sicurezza, nell’accoglienza e nella gestione delle iniziative collaterali.

La cittadella degli alpini a Brignole: sci, arrampicata, Rangers e tanto altro

Il fulcro della manifestazione sarà la “cittadella degli alpini” che verrà allestita ai Giardini Brignole. Qui la Brigata Taurinense mostrerà mezzi tecnologici, droni e i Rangers del nucleo paracadutisti degli alpini.

Non solo esposizioni, ma tanta azione: pareti di arrampicata, lo sci su pista artificiale di fondo o l’attraversamento, in sicurezza, di un ponte tibetano, inoltre le unità cinofile della Protezione Civile Ana.

Sempre a Brignole l’area dei reparti fluviali ospita dimostrazioni su gommone, mentre uno spazio specifico è dedicato alle nuove tecnologie con l’esposizione di droni.

È inoltre presente un’area dedicata ai Campi Scuola ANA, organizzati per giovani tra i 16 e i 24 anni, con l’obiettivo di offrire esperienze formative e di conoscenza diretta dell’attività degli alpini in servizio e in congedo.

La dimensione storica del corpo sarà invece valorizzata attraverso una selezione di cimeli del Museo Storico Nazionale degli Alpini di Trento, esposta nell’area del Porto Antico insieme a uno spazio dedicato all’Istituto Geografico Militare.

Presso la zona di Porta del Molo, per tutta la tre giorni dalle 9 alle 20 , sarà possibile visitare alcuni moduli dell’ospedale da campo Ana, testimonianza dell’impegno quarantennale della sanità alpina.

Alpini in mostra, esposizioni e kermesse a Genova

Quattro esposizioni in città illustreranno la storia delle truppe alpine attraverso oggetti d’uso comune, uniformi, documenti e opere di artisti genovesi, grazie a ricerche nelle collezioni pubbliche e private.

LE UNIFORMI DEGLI ALPINI DALLE ORIGINI AL 1945

Palazzo Ducale ospita una mostra che, attraverso uniformi, copricapi e oggetti provenienti da collezioni pubbliche e private, racconta la storia degli Alpini dalle origini

alla Seconda guerra mondiale. Ogni elemento riflette il contesto storico e operativo, intrecciando la vicenda degli alpini con quella dell’Italia. Completano il percorso

oggetti e strumenti legati alla vita quotidiana e alle condizioni estreme dell’ambiente montano. La mostra è arricchita da 40 pannelli dell’Ifms e da proiezioni di filmati storici.

Palazzo Ducale

a cura di Giorgio Rossini con Giancarlo Militello

4-12 maggio 2026

Inaugurazione 4 maggio ore 17:00

Orari: tutti i giorni 10:00-18:00

GLI ALPINI NELLA STORIA E NELL’ARTE

Nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, la mostra riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del Corpo, in tempo di pace come nei contesti

bellici. Di particolare rilievo sono le opere provenienti dal Museo del Risorgimento, realizzate da autori che parteciparono alla Prima guerra mondiale, tra cui Eugenio Baroni, Gian Silvio Agostoni e Giovanni Ardy. La mostra include anche opere di Antonio Giuseppe Santagata che trasse ispirazione dall’esperienza bellica per disegni e dipinti destinati alle Case del Mutilato nel dopoguerra.

All’interno della rassegna è possibile vedere la mostra del Centro Studi del 1º Raggruppamento e un video con le interviste ai volontari del 1º Raggruppamento intervenuti nel terremoto in Friuli del 1976, frutto della collaborazione con l’Iis Eugenio Bona di Biella.

Palazzo della Borsa

a cura di Giorgio Rossini con Giancarlo Militello

4-12 maggio 2026

Inaugurazione 4 maggio ore 15:30

Orari: tutti i giorni 10:00-18:00

EUGENIO BARONI, UNO SCULTORE ALPINO IN ACCADEMIA

All’Accademia Ligustica di Belle Arti è dedicata una mostra a Eugenio Baroni, autore del monumento alla spedizione dei Mille e già allievo dell’istituto, dove fu nominato Accademico di Merito nel 1912. Il percorso espositivo riunisce bozzetti in gesso, studi, modelli in bronzo, fotografie storiche e documenti d’archivio provenienti dalle collezioni dell’Accademia.

Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti

A cura di Giulio Sommariva.

11 aprile – 23 luglio 2026

Inaugurazione 11 aprile ore 17:00

Orari: da martedì a venerdì 14:30-18:30;

sabato e domenica 10:30-18:30

ALPINI DI CARTA

All’Archivio di Stato sono esposti documenti sulla storia alpina e rare pubblicazioni della Biblioteca Universitaria di Genova. Il percorso include materiali provenienti da collezioni private, tra cui giornali di trincea, cartoline, francobolli e documentazione fotografica del Comando Supremo. Di particolare rilievo i disegni inediti del tenente Domenico Bouch, che ritraggono gli alpini sull’Altipiano di Asiago durante l’inverno del 1917.

Archivio di Stato

a cura di Giustina Olgiati

16 aprile – 7 giugno 2026

Inaugurazione 16 aprile ore 16:30

Orari: mercoledì e giovedì 10:30-12:00; 15:00-17:00

Apertura straordinaria venerdì 8 e sabato 9 maggio con orario 10.00-18.00 con accesso da Via di Santa Chiara 28R

Operazione Albatros

Rassegna di foto d’epoca, documenti, cartine e divise originali della Missione Albatros in Mozambico, che nel 1993 fu l’ultima a vedere l’impiego di alpini di leva.

Palazzo Ducale

8-10 maggio 2026

Orari: tutti i giorni 10:00-18:00

Trasporti, un biglietto speciale Amt valido per tre giorni

Per agevolare gli spostamenti durante i giorni dell’Adunata, Amt mette a disposizione uno speciale titolo di viaggio denominato “Adunata Ticket”, valido per tre giorni sulla rete urbana e provinciale, al costo di 10 euro (sono esclusi i servizi Navebus, Volabus, linea 782 Portofino–Santa Margherita Ligure e Ferrovia Genova Casella).

Il biglietto è acquistabile esclusivamente online sul sito www.amt.genova.it ed è in formato digitale: tramite QR code è possibile accedere direttamente alla sezione dedicata e consultare tutte le informazioni utili.

Sono inoltre attive promozioni per l’accesso all’Acquario di Genova, al Galata Museo del Mare e agli altri Musei Civici cittadini. Per usufruire degli sconti è necessario accedere alla sezione dedicata sul sito www.adunatalpini.it, inquadrare il QR code e compilare il form con i dati richiesti.

Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili anche sul sito ufficiale: www.adunatalpini.it.