Adunata Alpini, alle 17 scatta l’area pedonale 2 in centro città: tutti i divieti e le modifiche alla viabilità

Genova. Con la seconda giornata della 97° Adunata degli alpini entra nel vivo anche la cosiddetta “area pedonale 2”, che prevede prevede l’estensione della zona pedonale già attiva da ieri ai quartieri della Foce e di Carignano con conseguenti divieti di circolazione e di sosta in buona parte del centro di città in vista della maxi sfilata di domenica mattina. I dettagli:
Area Pedonale Alpina n. 2
È attiva da sabato 9 ore 17:00 a domenica 10 maggio ore 23:00, in occasione della sfilata.
Coinvolge un’ampia area centrale cittadina, incluse zone come:
- via Garibaldi, via Cairoli, via Roma
- piazza Caricamento, piazza della Meridiana
- corso Buenos Aires (parziale), piazza Verdi e Borgo Pila
È in vigore il divieto totale di circolazione, con eccezioni per servizi essenziali e veicoli autorizzati dalle ore 00:00 alle ore 23 di domenica 10 maggio.
È istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, con rimozione forzata nei quartieri Carignano e Foce dalle ore 17 di sabato 9 maggio alle ore 23 di domenica 10 maggio.
Accesso all’Ospedale Galliera con veicoli privati
Dalla mezzanotte alle 23 di domenica 10 maggio l’accesso all’Ospedale Galliera con veicoli privati è consentito esclusivamente per trattamenti sanitari non rinviabili (terapie salvavita), presentando documentazione fornita dal medico ospedaliero.
L’unico varco autorizzato per l’accesso all’Area Pedonale Alpina n.2 è il Varco 47, in Viale Brigate Partigiane (intersezione rotatoria 4 Novembre 1989). Al varco è obbligatorio esibire documentazione sanitaria. All’interno dell’area pedonale non è consentita alcuna sosta o parcheggio.
Ulteriori misure
- Piazza della Vittoria: limitazioni dalle 21:00 di sabato 9 maggio
- Carignano: divieto di sosta domenica 10 maggio
- Bassa Val Bisagno: divieti di sosta domenica 10 maggio
- Blu Area: sosta consentita su tutto il territorio cittadino dall’8 al 11 maggio
- Deroga al divieto di circolazione per l’accesso al parcheggio interrato APCOA Parking di Piazza della Vittoria, con uscita su Via Armando Diaz, nei giorni 8 e 9 maggio
- Istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata dal 7 al 10 maggio ad eccezione dei veicoli e/o delle strutture afferenti alla manifestazione, contraddistinti da apposito contrassegno “Adunata ANA 2026 – Area Pedonale Alpina”, nelle seguenti località:
• Piazzale Atleti Azzurri d’Italia
• Piazzale 334ª Brigata Est SAP e Via Vogatori di Prà
• Via Paolo Anfossi, area di sosta prospiciente la stazione ferroviaria FF.S.
Aree di sosta dedicate
- Bus ANA (Ponente, Sampierdarena e altre zone)
- Veicoli autorizzati ANA 2026 (lungomare Canepa, strada Guido Rossa, zona Dinegro e Stazione Marittima)
- Sosta temporanea aggiuntiva in Val Bisagno
- Sosta temporanea aggiuntiva in Val Bisagno
- Istituzione di aree destinate alla sosta, riservate ai veicoli al servizio di persone diversamente abili (muniti di apposito contrassegno)
Servizi garantiti
- emergenza e soccorso
- forze di polizia
- trasporto pubblico locale
- igiene urbana
- assistenza domiciliare e terapie salvavita
- servizi urgenti
Disposizioni finali
La Polizia Locale può adottare ulteriori misure in base alle esigenze operative. Gli organizzatori curano segnaletica e ripristino delle aree. L’Amministrazione può introdurre modifiche per garantire il corretto svolgimento della manifestazione.