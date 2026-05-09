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Adunata Alpini, alle 17 scatta l’area pedonale 2 in centro città: tutti i divieti e le modifiche alla viabilità

I divieti di circolazione e sosta si estendono ai quartieri di Carignano e della Foce fino alle 23 di domenica

mappa viabilità alpini

Genova. Con la seconda giornata della 97° Adunata degli alpini entra nel vivo anche la cosiddetta “area pedonale 2”, che prevede prevede l’estensione della zona pedonale  già attiva da ieri ai quartieri della Foce e di Carignano con conseguenti divieti di circolazione e di sosta in buona parte del centro di città  in vista della maxi sfilata di domenica mattina. I  dettagli:

Area Pedonale Alpina n. 2

È attiva da sabato 9 ore 17:00 a domenica 10 maggio ore 23:00, in occasione della sfilata.

Coinvolge un’ampia area centrale cittadina, incluse zone come:

  • via Garibaldi, via Cairoli, via Roma
  • piazza Caricamento, piazza della Meridiana
  • corso Buenos Aires (parziale), piazza Verdi e Borgo Pila

È in vigore il divieto totale di circolazione, con eccezioni per servizi essenziali e veicoli autorizzati dalle ore 00:00 alle ore 23 di domenica 10 maggio.

È istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, con rimozione forzata nei quartieri Carignano e Foce dalle ore 17 di sabato 9 maggio alle ore 23 di domenica 10 maggio.

Accesso all’Ospedale Galliera con veicoli privati
Dalla mezzanotte alle 23 di domenica 10 maggio l’accesso all’Ospedale Galliera con veicoli privati è consentito esclusivamente per trattamenti sanitari non rinviabili (terapie salvavita), presentando documentazione fornita dal medico ospedaliero.
L’unico varco autorizzato per l’accesso all’Area Pedonale Alpina n.2 è il Varco 47, in Viale Brigate Partigiane (intersezione rotatoria 4 Novembre 1989). Al varco è obbligatorio esibire documentazione sanitaria. All’interno dell’area pedonale non è consentita alcuna sosta o parcheggio.

Ulteriori misure

  • Piazza della Vittoria: limitazioni dalle 21:00 di sabato 9 maggio
  • Carignano: divieto di sosta domenica 10 maggio
  • Bassa Val Bisagno: divieti di sosta domenica 10 maggio
  • Blu Area: sosta consentita su tutto il territorio cittadino dall’8 al 11 maggio
  • Deroga al divieto di circolazione per l’accesso al parcheggio interrato APCOA Parking di Piazza della Vittoria, con uscita su Via Armando Diaz, nei giorni 8 e 9 maggio
  • Istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata dal 7 al 10 maggio ad eccezione dei veicoli e/o delle strutture afferenti alla manifestazione, contraddistinti da apposito contrassegno “Adunata ANA 2026 – Area Pedonale Alpina”, nelle seguenti località:
    • Piazzale Atleti Azzurri d’Italia
    • Piazzale 334ª Brigata Est SAP e Via Vogatori di Prà
    • Via Paolo Anfossi, area di sosta prospiciente la stazione ferroviaria FF.S.

Aree di sosta dedicate

  • Bus ANA (Ponente, Sampierdarena e altre zone)
  • Veicoli autorizzati ANA 2026 (lungomare Canepa, strada Guido Rossa, zona Dinegro e Stazione Marittima)
  • Sosta temporanea aggiuntiva in Val Bisagno
  • Sosta temporanea aggiuntiva in Val Bisagno
  • Istituzione di aree destinate alla sosta, riservate ai veicoli al servizio di persone diversamente abili (muniti di apposito contrassegno)

Servizi garantiti

  • emergenza e soccorso
  • forze di polizia
  • trasporto pubblico locale
  • igiene urbana
  • assistenza domiciliare e terapie salvavita
  • servizi urgenti

Disposizioni finali

La Polizia Locale può adottare ulteriori misure in base alle esigenze operative. Gli organizzatori curano segnaletica e ripristino delle aree. L’Amministrazione può introdurre modifiche per garantire il corretto svolgimento della manifestazione.

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