Morto in A12 nella notte tra sabato e domenica, il motociclista era Adriano Cancedda

Genova. Si chiama Adriano Cancedda, aveva 42 anni, e abitava a Sant’Olcese, nell’immediato entroterra di Genova, il motociclista morto in un incidente avvenuto nella notte tra sabato 2 e domenica 3 maggio sull’autostrada A12 tra Sestri Levante e Lavagna.

Cancedda, che lavorava come operaio, era padre di una bambina. Lascia anche una compagna, con la quale viveva nella frazione di Piccarello.

L’incidente è avvenuto all’interno della galleria Sant’Anna. Sono ancora in corso indagini da parte della polizia stradale.

I primi rilievi parrebbe che il 42enne abbia perso il controllo della moto alla fine della galleria, sbandando e finendo a terra. A quel punto l’auto che viaggiava dietro lo ha travolto. Coinvolta anche una seconda moto.

Un incidente molto simile a quello, sempre mortale, avvenuto sabato pomeriggio sull’autostrada A7, nella galleria Dellepiane. In quel caso la vittima è stata un ragazzo di 26 anni originario della Lombardia.