Accoltellamento di Sottoripa, ancora la droga all’origine dell’ennesimo episodio di violenza

Genova. Era strafatto di Rivotril il 19enne che mercoledì ha accoltellato un connazionale in via di Sottoripa perforandogli un polmone e fratturandogli una costola, tanto è stato potente il secondo fendente sferrato e probabilmente – questa è l’ipotesi degli investigatori della squadra mobile che lo hanno fermato – all’origine dell’episodio c’è stato un tentativo di rapina.

Sia il Rivotril, altrimenti detto la “droga dei poveri‘ che in centro storico ha un mercato nero fervente soprattutto tra la comunità magrebina, ma anche il crack che sta devastando una generazione di disperati, stranieri e italiani, dilagano ormai da anni.

E che la tossicodipendenza sia il movente della stragrande maggioranza degli innumerevoli reati di strada (scippi, rapine, spaccate nei negozi) che affliggono il centro storico e tutto il centro città è tanto evidente quanto il fatto che arresti, sequestri e pattuglioni da parte delle forze dell’ordine non sembrano essere sufficienti a contenere un fenomeno dilagante che esaspera commercianti e residenti.

“E’ una situazione assolutamente complessa che non migliorata per niente – dice Christian Spadarotto, portavoce dell’associazione via del Campo e Caruggi – si chiedevano misure straordinarie ma nonostante gli annunci, continuiamo a vivere sotto una pressione quotidiana, in tutta la zona compresa tra piazza Banchi, la Darsena e tutti il retrostante centro storico”. A marzo i comitati del centro storico avevano organizzato un’affollata riunione proprio sul tema della sicurezza ed erano stati ascoltati in un apposito comitato convocato in prefettura.

Spadarotto è consapevole “dell’impegno che ci mettono le forze dell’ordine, ma qui servono misure straordinarie, e le chiediamo da tempo perché la situazione è diventata per noi abitanti e per i commercianti assolutamente inaccettabile”.

“Qui in Sottoripa la situazione è diventata invivibile. Da quando non c’è più il presidio fisso di polizia locale le cose sono ulteriormente peggiorate”, ribadisce il titolare di una gastronomia che si trova a pochi passi dal luogo dove è avvenuto l’ultimo episodio violento. E un altro commerciante avverte: “Con questa situazione i turisti scappano ed è per tutti un danno economico notevole”.