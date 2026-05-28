Genova amplia la rete di accoglienza con 25 nuovi posti: “Dovere verso le famiglie palestinesi”

Genova. Rafforzare la rete di protezione per le famiglie più vulnerabili e garantire continuità ai percorsi di accoglienza legati ai canali umanitari. Su proposta dell’assessora al Welfare del Comune di Genova Cristina Lodi, la giunta ha approvato questa mattina l’adesione alla procedura ministeriale per l’ampliamento del progetto Sai (sistema accoglienza e integrazione) categoria “ordinari”, che prevede l’attivazione di 25 nuovi posti sul territorio cittadino.

L’atto risponde tempestivamente all’avviso pubblicato dal ministero dell’Interno lo scorso aprile, finalizzato a potenziare la capacità ricettiva nazionale (per un massimo di 500 posti complessivi) con un’attenzione specifica ai nuclei familiari e monoparentali.

“Con questa delibera rispondiamo a un dovere etico di fronte a tragedie umane che toccano da vicino la nostra comunità – dichiara l’assessora al Welfare Cristina Lodi -. Importante è stato il confronto con il terzo settore, che qui a Genova garantisce un livello di accoglienza molto alto, grazie alle capacità professionali e alla disponibilità dei professionisti, che non posso che ringraziare per il loro lavoro. Genova si conferma una città che sa coniugare la tenuta dei servizi sociali con l’umanità necessaria nei contesti di emergenza internazionale. L’ampliamento di questi 25 posti è un segnale puntuale verso quei nuclei, come le famiglie palestinesi giunte da Gaza, che vivono il trauma della separazione e del conflitto. Integrare significa prima di tutto non lasciare che il diritto all’unità familiare resti sulla carta, ma creare le condizioni materiali perché madri, padri e figli possano ricostruire una vita in sicurezza sotto il medesimo tetto, uscendo dalla precarietà dell’incertezza”-

La scelta del Comune di Genova di ampliare la propria dotazione – che già conta 300 posti ordinari e 22 dedicati all’emergenza ucraina – nasce da una necessità concreta e di profondo rilievo umanitario: dare risposta alle famiglie già accolte in città, in particolare cittadini palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza, che hanno avviato o intendono avviare le procedure di ricongiungimento familiare per i congiunti ancora presenti nelle zone di conflitto.

L’ampliamento sarà gestito attraverso gli accordi quadro già vigenti con gli enti del Terzo Settore, che hanno confermato la disponibilità logistica e operativa per rendere immediatamente disponibili le nuove unità abitative.