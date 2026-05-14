Ricrea Steel Challenge, oltre 6mila studenti liguri coinvolti nel progetto sul riciclo dell’acciaio

Genova. In Liguria la raccolta differenziata dell’acciaio diventa un “gioco di squadra” e passa dalle scuole, dai cittadini e da una rete sempre più stretta tra istituzioni, aziende pubbliche e consorzi di filiera.

È il messaggio trasmesso oggi al Palateknoship di Genova, dove si è svolta la finale della prima edizione della Ricrea Steel Challenge, il progetto educativo promosso da Ricrea, il consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio.

L’iniziativa, realizzata insieme a Amiu Genova e Gruppo Iren attraverso Acam Ambiente, ha coinvolto 6.100 studenti di 58 istituti liguri tra scuole primarie e secondarie di primo grado. Un percorso gratuito costruito su lezioni interattive, quiz e attività di gamification per spiegare ai più giovani il valore del riciclo di barattoli, scatolette, bombolette spray, latte per l’olio, tappi e coperchi in acciaio, materiale riciclabile al 100% e all’infinito.

Alla finale regionale hanno partecipato oltre 2.000 alunni provenienti da tutta la Liguria. Per le scuole primarie il primo posto è andato alla classe V B della scuola Gianelli di Nervi, seguita dalla V A dell’Istituto Comprensivo Biancheri di Ventimiglia e dalla V A dell’Istituto Comprensivo Pontedecimo.

Tra le secondarie di primo grado ha vinto la II D dell’Istituto Comprensivo Varazze-Celle Nelson Mandela, davanti alla II D dell’Istituto Comprensivo Borzoli di Genova e alla I D della scuola Andrea Ansaldo dell’Istituto Comprensivo Voltri I. Alle classi vincitrici sono state assegnate card per materiale didattico da 1.500, 1.000 e 500 euro.

La Steel Challenge si inserisce in un quadro più ampio di sensibilizzazione ambientale che vede la Liguria puntare sempre di più sulla partecipazione attiva. Parallelamente, infatti, il territorio genovese è stato protagonista della campagna 2026 “La raccolta differenziata è un gioco di squadra”, promossa da Amiu e Conai insieme ai consorzi di filiera, tra cui Ricrea, con l’obiettivo di rafforzare il coinvolgimento dei cittadini e diffondere comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti.

“Il nostro obiettivo è continuare a diffondere una cultura del riciclo sempre più consapevole”, ha spiegato Domenico Rinaldini, presidente di Ricrea, sottolineando come la Liguria possa diventare un modello virtuoso grazie al lavoro condiviso tra istituzioni, aziende e cittadini.

Secondo quanto ricordato dall’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone, nel 2024 la raccolta differenziata in Liguria ha sfiorato il 61%, con prospettive di ulteriore crescita nel 2025: “Per un territorio che vive anche di turismo e accoglienza, la sfida della sostenibilità è ancora più importante”, ha osservato l’assessore, evidenziando il ruolo centrale dell’educazione ambientale rivolta ai più giovani.

Sulla stessa linea anche l’assessora all’Ambiente del Comune di Genova Silvia Pericu, che ha definito l’esperienza “un forte messaggio” sul valore del riuso e della raccolta differenziata.

“Ricrea Steel Challenge ha offerto una splendida opportunità per dimostrare quanto la raccolta differenziata sia davvero un gioco di squadra. Da tempo sosteniamo questa visione e vederla concretamente realizzata, con ragazzi che si mettono in gioco su temi così importanti con entusiasmo e competenza, è stato davvero un bel risultato. È la conferma che il cambiamento culturale che auspichiamo nasce proprio nelle scuole, dove si costruiscono le basi per una società più consapevole e attenta all’ambiente”, commenta Roberto Spera, direttore generale Amiu.