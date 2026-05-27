Abbonamenti Amt over 70, dal 29 maggio validi senza limiti di orario (solo per l’estate)

Genova. Scatterà dalle 7.30 di venerdì 29 maggio l’estensione dell’orario di validità degli abbonamenti Amt agevolati per gli over 70 residenti nell’area metropolitana genovese. La misura è valida per l’abbonamento gratuito (per gli utenti con Isee fino a 12mila euro) e per quello a 120 euro (senza vincoli Isee), entrambi validi normalmente dopo le 9.30 del mattino.

Il provvedimento sarà attivato da Amt, su richiesta del vicesindaco Alessandro Terrile e dell’assessore alla Mobilità, Emilio Robotti, in anticipo rispetto alla programmazione iniziale del 15 giugno, per consentire agli utenti over 70 di effettuare i propri spostamenti nelle ore meno calde della giornata, riducendo l’esposizione alle elevate temperature e a tutela della salute pubblica, in particolare per le fasce più vulnerabili della cittadinanza, in previsione dell’emanazione dell’avviso di ondata di calore livello 2 (arancione) per venerdì.

“L’arrivo improvviso del caldo ci impone di prestare ancora più attenzione alle persone anziane, le più esposte agli effetti delle alte temperature – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – per questo abbiamo deciso di anticipare una misura già prevista: un’amministrazione attenta deve saper dare risposte tempestive quando in gioco ci sono la salute, l’autonomia e la qualità della vita delle persone più a rischio. Favorire spostamenti più sicuri nelle ore meno calde della giornata significa anche aiutare i nostri anziani a non rinunciare alla loro quotidianità, alle relazioni, alle loro necessità di ogni giorno”.

“Come già condiviso nelle scorse settimane con Amt e con le organizzazioni sindacali dei pensionati, anche per la stagione estiva 2026 era stata confermata l’estensione dell’orario di gratuità del trasporto pubblico dedicata agli over 70, anticipando l’accesso dalle consuete 9.30 alle 7.30 – spiegano il vicesindaco, Alessandro Terrile, e l’assessore alla Mobilità, Emilio Robotti – considerate le condizioni climatiche previste e il livello di allerta per le ondate di calore, abbiamo ritenuto opportuno accelerare ulteriormente i tempi di attivazione della misura, rendendola operativa già da venerdì. L’iniziativa, già sperimentata con successo la scorsa estate, nasce con l’obiettivo di consentire alle persone anziane di effettuare i propri spostamenti nelle fasce orarie meno esposte al caldo intenso, evitando le ore centrali della giornata, quando le temperature raggiungono i livelli più elevati. Si tratta di un intervento concreto volto a rafforzare la tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione e a garantire particolare attenzione alla salute dei cittadini maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature”.