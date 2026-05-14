Camion in fiamme sulla A26, tratto chiuso tra Ovada e Masone

Genova. Un camion ha preso fuoco nel pomeriggio di giovedì sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. È successo all’altezza del km 24+300, all’interno della galleria Roccadarme, tra Ovada e Masone in direzione Genova.

Alle 18.30 il tratto è stato chiuso. Alle 19 il traffico era bloccato e si registravano 5 km di coda. Per lo stesso motivo, il traffico risultava bloccato in direzione Gravellona Toce e si registrano 2 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Chi viaggia in direzione Genova deve uscire a Ovada, percorrere la SS456 del Turchino e rientrare alla stazione di Masone.

Per le lunghe percorrenze, agli utenti in viaggio in A26, che da Milano/Alessandria sono diretti verso Genova o Savona, si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e proseguire sulla A7 Serravalle-Genova, verso Genova.