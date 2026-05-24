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Evento

A Rezzoaglio la “Basker Pink Night”: musica, spettacoli e stand animano il paese

All'iniziativa parteciperanno numerosi artisti di strada, con esibizioni e spettacoli itineranti che animeranno le vie di Rezzoaglio nel corso della serata

rezzoaglio

Rezzoaglio. Il Comune di Rezzoaglio organizza per sabato 20 giugno, a partire dalle ore 17:00 e fino a notte“Basker e Pink Night”.

All’iniziativa parteciperanno numerosi artisti di strada, con esibizioni e spettacoli itineranti che animeranno le vie di Rezzoaglio nel corso della serata.

Il programma prevede inoltre musica dal vivo e dj set, bancarelle di artigianato e di vario genere e stand gastronomici.

L’evento è stato organizzato con l’obiettivo di valorizzare il territorio, promuovere momenti di aggregazione e offrire un’occasione di richiamo turistico e commerciale per la Val d’Aveto nel periodo estivo.

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