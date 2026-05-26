Venerdì 29 maggio anche Amt interessata dallo sciopero del Cub Trasporti

Genova. Amt informa che l’organizzazione sindacale Cub Trasporti, ha comunicato la propria adesione allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, proclamato da Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobad e Usi Cit, per il giorno 29 maggio della durata di 24 ore.

Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di Amt sono le seguenti:

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30 ;

; il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Servizio di trasporto provinciale

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 ;

; il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno;

il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30 ;

; il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Per fornire opportuni elementi di valutazione sui possibili disservizi, si informa che in occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore proclamato da Cub Trasporti in data 01/06/2025, hanno aderito il 31,52% degli operatori di esercizio urbani, il 14,63% degli operatori di esercizio provinciali e il 5,26% degli addetti agli impianti speciali. Non si è registrata invece alcuna adesione tra i macchinisti della metropolitana e il personale viaggiante della ferrovia Genova Casella.

Le motivazioni dello sciopero sono consultabili qui.