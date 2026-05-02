2 Giugno, le iniziative della Regione Liguria: tutto esaurito per le visite gratuite in piazza De Ferrari

Genova. Conto alla rovescia per le iniziative organizzate da Regione Liguria in occasione del 2 Giugno, per gli 80 anni della Repubblica: alla Spezia è in programma l’evento ‘Italia Donna 1946-2026’ in collaborazione con il Comune mentre a Genova si registra già il tutto esaurito per le visite guidate gratuite alla sede della Regione Liguria in piazza De Ferrari nell’ambito di ‘Palazzi Svelati’, con grande interesse da parte del pubblico anche per le altre sedi istituzionali e dimore storiche inserite nel programma di aperture straordinarie.

Il presidente Bucci sarà in mattinata a Genova in piazza Matteotti per la cerimonia istituzionale organizzata dalla Prefettura; in serata prenderà parte alle celebrazioni nazionali in programma al Palazzo del Quirinale a Roma con l’evento organizzato dalla Presidenza della Repubblica alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

​”I cittadini, ancora una volta, si sono dimostrati molto interessati alla possibilità di poter andare alla scoperta del palazzo della Regione Liguria, di cui abbiamo voluto aprire le porte in un giorno di festa centrale per la storia del nostro Paese – commenta il presidente di Regione Liguria Marco Bucci – Il 2 giugno celebriamo non solo la nascita della Repubblica, ma uno snodo epocale per la nostra democrazia, e in questo 2026 anche gli 80 anni del voto alle donne, altro momento storico fondamentale. Sono particolarmente felice che ci sia un forte interesse per tutti i palazzi aperti in via straordinaria: è un segno di profondo affetto nei confronti delle istituzioni. Voglio infine invitare tutti a partecipare al grande evento in programma, sempre il 2 giugno, in piazza Europa alla Spezia: ‘Italia Donna 1946-2026’ una serata che racconterà ottant’anni di storia italiana attraverso musica, immagini, tecnologia e soprattutto attraverso il ruolo che le donne hanno avuto nella crescita della Repubblica”.

Cuore dell’evento spezzino, oltre alla musica in piazza Europa, sarà un grande spettacolo di videomapping sulla facciata della Cattedrale di Cristo Re, un racconto per immagini, musica e luci dedicato al contributo delle donne alla crescita democratica, sociale e culturale del Paese dal 1946 a oggi. Sarà presente l’assessore Giacomo Raul Giampedrone insieme al sindaco Pierluigi Peracchini. Concluderà la serata un grande spettacolo pirotecnico.

La Regione Liguria alle celebrazioni sul territorio

​​Sul territorio ligure saranno presenti gli assessori regionali alle cerimonie istituzionali organizzate nelle diverse province:

– alle 9.30 l’assessore Claudia Morich parteciperà alle celebrazioni di Savona in piazza Sisto IV

– alle 10 gli assessori Marco Scajola​, Alessandro Piana e Luca Lombardi saranno presenti alla cerimonia di Imperia, in programma alla Calata Cuneo; l’assessore Alessandro Piana sarà inoltre alle ore 15 alle celebrazioni presso i giardini Tommaso Reggio di Ventimiglia.

– alle 11 alla Spezia l’assessore Giacomo Raul Giampedrone parteciperà alle celebrazioni in piazza Europa dove avverrà la consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

– dalle ore 11.45 l’assessore Paolo Ripamonti rappresenterà la Regione Liguria alle celebrazioni di Loano​.